Asad zákaz vstupu Syřanů do USA chápe. Odmítl obvinění z popravy 13 tisíc vězňů

Trump vydal v lednu nařízení, které zakazuje vstup občanů ze sedmi zemí, mezi nimiž je také Sýrie. Zatímco pro ostatních šest států měl zákaz platit dočasně po 90 dní, pro Sýrii byl časově neomezený. Vykonání Trumpova dekretu ale v USA pozastavil soud.



„Je to proti teroristům, kteří se míchají mezi emigranty směřující na Západ. To se stalo v Evropě, zejména v Německu,“ sdělil Asad.

K dotazu, zda je hlavním cílem v boji proti Islámskému státu (IS) syrská Rakka, Asad řekl, že nikoli. Prohlásil, že prioritou boje jsou všechna místa, kde IS působí, tedy kromě Rakky také Palmýra, okolí Damašku a východ Sýrie. „Nejedná se jenom o Rakku, to je pouze jejich symbol,“ řekl.

Hollande ‚válečný štváč‘

V rozhovoru zaútočil na končícího francouzského prezidenta Françoise Hollandea. Podle něj Hollande podporuje terorismus v Sýrii, protože se připojil k podpoře opozice, která chtěla Asada v roce 2011 svrhnout a vyvolala tím občanský konflikt. Na dotaz, jakému kandidátovi ve francouzských prezidentských volbách dává přednost, řekl, že by byl rád, kdyby příštím prezidentem nebyl „válečný štváč“.

V rozhovoru došlo také na dotaz k nedávné zprávě Amnesty International, podle níž bylo ve věznici u Damašku v letech 2011 až 2015 popraveno až 13 tisíc vězňů. Asad toto tvrzení odmítl. „Amnesty International je světově známá organizace a je hanba, že zprávu staví na obviňování. I u vás máte soudy. Rozhodují na základě obvinění, nebo důkazů? Ta zpráva je založena na obvinění. Není tam jediný dokument, jediný důkaz,“ řekl Asad. Zpráva byla sepsána na základě svědectví 84 lidí, mezi nimiž byli strážci, vězni a soudci. Asad je označil za „dezertéry a opozici, takže je zpráva nevyvážená“.

Bránil se také proti obvinění, že jsou lidé v syrských věznicích mučeni. Řekl, že zatímco tresty smrti jsou v Sýrii legální, mučení nikoli. „Proč je mučit? Abychom získali informace? Máme všechny informace, které potřebujeme, k mučení se neuchylujeme,“ řekl Asad. Za důkaz považuje to, že kdyby režim lidi mučil, byl by sám proti sobě a připravil by se o širokou podporu, kterou mezi občany stále má.

Asad se rozhodně vyslovil proti vyslání mezinárodních pozorovatelů do Sýrie. „Definitivně ne, jde o otázku svrchovanosti. Souhlasili byste, kdyby vaše vláda chtěla přijmout syrskou delegaci, aby vyšetřovala důvody, proč vaše armáda za prezidenta (Nicolase) Sarkozyho a pak Hollandea zaútočila na Libyjce a desítky nebo stovky tisíc jich zabila? Mohli bychom vyšetřovat, kolik peněz Sarkozy dostal od (libyjského vůdce Muammara) Kaddáfího? To je otázka svrchovanosti, nedovolíme, aby sem přijela Amnesty, a to pod jakoukoli záminkou,“ řekl Asad.