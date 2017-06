ASI.JATKA: Moje malé vietnamské bitvičky

Operátor.

A: Dobrý den, tady operátor XY, mluvím s panem Do... Tu..Trangem, majitelem tohoto čísla?

B: Ano, to jsem já.

A: Áh [zklamání, překvapení nebo pocit úlevy... většinou to neumím rozpoznat].

Detašovaný IT helpdesk.

Pracuju v IT firmě a často se potýkám se svou neschopností správně zadat heslo do intranetu a do počítače a do mejlu a do protokolu a tak. Takže si často volám s naším detašovaným IT helpdeskem, který sedí na Slovensku. Ta druhá část call centra sídlí na ostrovech. Huhli huhli a nedorozumění nejen v IT věcech zaručeno.

A že mi občas chodí cizí mejly, protože mám v adrese TDO@..., je taky klasika.

A co vy, Nguyenové?

B: Ahoj, chci nahlásit ....

Jmenuji se D o T h u T r a n g, ID:...

A: Prepac, nemozem najst... Huhli huhli [To dělají schválně!].

B: Ehm [už mi to dotejká]... Dana, Olda, Tomáš, Hana, Uršula,...

Hůlky.

Vaše česká spolubydlící používá bambusovou HŮLKU k zapálení staré plynové trouby. No fakt.

Rybí vomáčka.

Vaše české spolubydlící a sousedé vám to nikdy neodpustí. Oni totiž nikdy nepochopí esenciální, kulturní důležitost této ingredience.

Kalhoty.

Kalhoty ve slevě za 699 Kč, zkrácení obou nohavic 150 Kč. Teda pokud nejste kamarádka Hai Van, která si od nějaké vydřidušské ženské v Plzni nechala naúčtovat 250 Kč za jednu nohavici. A ano, Hai Van, dušinka jedna, jí zaplatila 2 000 Kč za 4 zkrácené kalhoty. Ale stejně je to ňuňas, tahle holka.