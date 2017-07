ASI.JATKA: Asian Glow. Proč Asiaté rudnou po alkoholu?

Asiaté jsou známí tím, že po vypití určitého (velmi, ale velmi malého) množství alkoholu, rudnou, ba jsou lehce opití. Podle mě se to týká také některých Britů, když tak občas koukám po turistech v barech (brzo přijde report z cesty po Londýně).



ALDEHÁČKO

Samozřejmě je to roztomilé. “Zdravě napití” Asiaté jsou roztomilí. Hihňáme se. Proč ale s vámi neumíme držet krok, i když si před alkoholovým dýchánkem dáme bůček?

Zjednodušeně řečeno, většině Asiatů (více než 50 %, někde se uvádí až 70 %) z Dálného východu chybí enzym ALDH2. Aldehyddehydrogenáza, která odbourává v játrech alkohol.



Tudíž se nám ten jäger (protože Becherovku nepije mimo turistů snad nikdo) nerozkládá na látky, které tělu toliko neškodí a dostává se do krevního oběhu jako jed. Doslova, protože acetaldehyd je reaktivní sloučenina, která způsobuje zrychlení tepu, červenání kůže, zúžení cév uvnitř těla a rozšiřuje povrchové cévy. Po decce vína nám tak zčervenají tváře, které se tváří, jako kdyby chtěly vybouchnout. Někdy to i štípe. Téměř prachobyčejně hoříme. Jako kdybyste se zahřívali v sauně vodkou.

Vědci na tuhle parádičku přišli teprve v roce 1981.

Tenhlecten zajímavej článek nastiňuje hypotézu, že se absence ALDH2 vyskytuje (absence se vyskytuje?) mezi lidmi žijícími v zemích, kde se pěstuje rejže. Mutace genů a podobné srandičky, kdybyste chtěli houšť.

Do Thu Trang Patří ke generaci Vietnamců v Česku, kteří každodenně porovnávají rozdíly - ty kulturní i generační. Narodila se ve Vietnamu. Do Česka přicestovala s rodinou jako pětiletá a dlouhou dobu vyrůstala v české rodině. Na střední škole chtěla být diplomatkou, potom ale vystudovala Marketing a PR a Česko-německá studia na Karlově univerzitě. Sama o sobě píše, že se pohybuje kolem marketingu, startupů, copywritingu a IT. O svém životě v Česku píše na blogu Asijatka.cz. Je svobodná, bezdětná, má české a vietnamské občanství.



Před elixírem za elixírem nikdo nesmí stát, nebo nebudu hrát

Co by to bylo za svět, kdyby nepřišel někdo, kdo tenhle (vlastní) problém řeší a nejlépe ho rovnou i zpeněží? Tadááá – Before Elixir – nápoj, který pomáhá odbourávat alkohol. Mimochodem moc hezký claim – “Be ready. Not red”. Samozřejmě. Nejdřív tuhle zázračnou tekutinu vypijete, abyste mohli pít. To je sice hezký, ale mám díky tomu dvojí výhodu, o kterou bych nerada přišla.

Tolik nevypiju, protože nechci vypadat jako Marfuša (ano, jsou tu výjimky)



Ušetřím a neleju do sebe cukry (mojito vs. oříšková čokoláda)



Tenhle článek je stejně jen laskavou výzvou, abyste nás fakt, fakt nenutili pít. Vždyť je s námi (i s vámi) prdel bez chlastu.

Tak na zdraví!



Neboli vietnamsky Mot, Hai, Ba, Yo!

Články autorka publikovala na svém blogu Asijatka.cz.