V Letech jsou neotevřené masové hroby, stát by měl povolit výzkum, tlačí Romové

PRAHA Romové z Česka i dalších zemí Evropy plánují na neděli demonstraci před sídlem prezidenta. Na Hradčanském náměstí budou požadovat vedle odstranění prasečí farmy z Let u Písku státní podporu dalšímu archeologickému výzkumu na území bývalého tábora pro Romy. Na místě totiž nedávná práce odborníků odhalila mimo jiné dva masové hroby, ve kterých prý může být tisíce mrtvých těl.

Podle ministra pro lidská práva a legislativu Jana Chvojky (ČSSD) existovala možnost, že vláda již v červnu tohoto roku přijme řešení ve věci výkupu vepřína v Letech u Písku, který stojí v místě protektorátního koncentračního tábora pro Romy. Tak se dosud nestalo. Momentálně probíhají další jednání za zavřenými dveřmi.

Nejistá situace v souvislosti s prasečí farmou znepokojuje dlouhodobě vedle řady politiků, aktivistů, Evropského parlamentu i některých mezinárodních organizací také občanské sdružení Konexe, které se rozhodlo hlasitě vystoupit proti dalšímu příhlížení fungování prasečí farmy na místě, kde se odehrávala lidská tragédie. Proto v neděli jeho zástupci svolávají na neděli 30. července na Hradčanské náměstí v Praze demonstraci s názvem „Zbourejte prasečák! Za památku obětí samudaripen (tímto pojmem označují Romové „velké zabíjení“ - pozn. red.)“.

Přijedou i Romové z Francie

Protestní akce se od dvou hodin odpoledne zúčastní jak čeští Romové, tak i ti žijící v zahraničí. Zejména z Francie. Sdružení Konexe totiž podpořila síť EGAM, která hrubě odsuzuje jakékoli projevy rasismu.



„Za odstranění prasečí farmy v Letech bojujeme už řadu let. Toto období vnímáme jako velmi důležité, ve smyslu, že je potřeba nepolevit v tlaku na vládu. Informace o případném odkoupení se ale dozvídáme zprostředkovaně, protože veškerá jednání jsou vedena netransparentně a v zákulisí. Přitom řada z nás je pozůstalých po obětech zemřelých v Letech,“ uvedl pro server Lidovky.cz mluvčí organizace Konexe Miroslav Brož.

Téma popírání romského holocaustu je podle něj silným tématem, už jen proto, že ve školách se o tomto tématu téměř nemluví. A když, tak prý jen jako přílepek k tématu židovského holocaustu.

Demonstrace upozorní i na nedávný výzkum v Letech u Písku vedený archeologem Pavlem Vařekou z katedry Archeologie Západočeské univerzity v Plzni. Ten začal již na podzim loňského roku. Teprve nyní lokalizoval dva velké hroby a dále dva takzvané hrobové zákopy, které dosud nebyly otevřeny. Hroby jsou údajně poblíž památníku v Letech. „Možná je tam ještě jeden hrob pod kamenem,“ říká Brož.

Firma neudělila svolení

Archeologický výzkum měl za cíl přesně lokalizovat bývalý tábor a nalézt případné artefakty z doby jeho fungování. Výzkum probíhal pouze na malé části tábora, protože většina jeho plochy se nachází na pozemku vepřína. Ta však badatelům vstup na svůj pozemek i přes usilovné naléhání archeologů nedovolila.

„Nevíme, co v hrobech je, nicméně se to nezjistí bez invazivní metody. Záleží, jestli tam těla skládali nebo pohazovali přes sebe. Mohlo by se tam vejít i tisíce obětí,“ míní mluvčí Konexe. Kdyby bylo archeologům kopání povoleno, zhroutila by se podle Brože dosavadní verze o počtu obětí a míře násilností.

„Doposud jsme o událostech v táboře Lety slýchávali ‚oficiální‘ verzi. Tedy, že šlo o malý tábor, kde zemřelo 326 Romů a Romek, z toho 241 dětí. Tato verze však byla postavena na záznamech vrahů. Tuto ‚oficiální‘ verzi vždy odmítali přeživší tábora, ve svých svědectvích mluvili (například v knize Temné mlčení – pozn. red.) o řádově větších číslech obětí. Nedávný archeologický výzkum v Letech lokalizoval další, nikdy neotevřené masové hroby. Nevíme ještě kolik dalších obětí tábora Lety v nich leží. Jisté ale je, že ‚oficiální‘ verze se hroutí,“ sdělil Brož.

Genocida Romů za války je podle sdružení Konexe zpochybňována, zlehčována a v některých případech i popírána našimi politickými zástupci, nebo ústavními činiteli. V této souvislosti zmínil i jméno Miloše Zemana, který se podle něj nevyjadřuje v souvislosti s táborem v Letech přesně a události spojené s místem zkresluje.

„Říkal, že to možná byl koncentrační tábor, mluvil i o tom, že na místě tábora je důstojný pomník,“ říká Brož. Společně s jeho kolegy ale tomuto místu přezdívá „fake memorial“, čili naráží na to, že nejde o důstojný památník, jaké by si místo vzhledem k historické souvislosti zasluhovalo.

Podle Brože jde pravděpodobně o nejhorší z protektorátních táborů, kde probíhala genocida Romů. Tábor v Letech otevřely v srpnu 1940 protektorátní úřady jako kárný pracovní. Byl pro muže, kteří nemohli prokázat zdroj obživy. Měli v něm končit i kočovníci. Stejné zařízení existovalo v Hodoníně u Kunštátu. V lednu 1942 se oba tábory změnily na sběrné, v srpnu pak byly v obou místech zřízeny cikánské tábory.

Od té doby do května 1943 letským táborem prošlo 1308 Romů - a to mužů, žen i dětí, 327 z nich v něm zahynulo a přes pět stovek skončilo v Osvětimi. Z koncentračních táborů se po válce vrátilo ani ne 600 romských vězňů. Podle odhadů tak nacisté vyvraždili 90 procent českých Romů. Na místě tohoto tábora, vybudovala Československá socialistická republika v roce 1973 velkokapacitní prasečí farmu.

„V místech kde Romové a Romky byli mučeni a umírali, jsou nyní prasečí výkaly. České vlády od devadesátých let slibují, že prasečák z míst genocidy Romů odstraní. Navzdory mnohým slibům prasečák ovšem stále stojí,“ stěžují si v pozvánce na demonstraci, která začne v 14 hodin na Hradčanském náměstí v Praze. Doprovodný program bude následně probíhat v kostele na náměstí Barikád.

Zbytečné jitření emocí, říká Ovčáček

Prezident ovšem demonstraci považuje za zbytečnou. „Zvyšování hladiny emocí rozhodně otázku vepřína v Letech nevyřeší. Všichni vědí, že v této záležitosti vyjednává vláda, tudíž je demonstrace zcela zbytečná a potěší jen nenávistně novináře,“ uvedl prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček.

Úřad ministra pro lidská práva Chvojky zas nechce záležitosti související s postupujícím jednání o vepřínu detailněji komentovat. Seriózní průzkum lokality by byl nicméně podle resortu ku prospěchu. „Nemám zpráv o tom, zda se někdo z Úřadu vlády bude účastnit demonstrace před sídlem prezidenta,“ dodal na závěr mluvčí úřadu ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Michal Kačírek.