Atentát na Trumpa? Frustraci demokratů by nevyřešil, říká amerikanista Kozák

Možný by podle něj byl i scénář, ve kterém půjde Trump proti republikánům, kteří v kampani vystupovali proti němu a bude tedy dále tříštit politické prostředí. „Obzvláště kruté je to k demokratům, kteří se ještě před rokem a půl Trumpovi smáli. Jejich frustrace musí být obrovská. Atentátem by si ale nepomohli,“ reagoval Kozák v rozhovoru na dotaz čtenáře, který naznačoval, že by se nemusel vítěz voleb dožít inaugurace.

Zajímavé bude sledovat, jak se postaví ke svým předvolebním slibům. Pokud podle šéfa katedry severoamerických studií na Fakultě sociálních věd UK bude v prosazování svého programu důsledný, je démonizace Trumpa namístě. „Doufáme, že ustoupí ze své rétoriky i některých předvolebních slibů a ukáže se jako pragmatik a oportunista,“ napsal Kozák v jedné z odpovědí v on-line rozhovoru.

I kdyby to tak bylo, přesto předpokládá, že minimálně ilegální imigranti na Trumpovo vítězství doplatí. „Jsou ideálními obětními beránky, protože se nemohou nijak bránit,“ myslí si Kozák. Dodal také, že starší bílí muži jejich práci ale dělat stejně nebudou.

Těch se týkalo i další rozvedené téma. Podle amerikanisty je úspěch u skupiny bílých mužů zprávou o tom, že se cítili pod tlakem. „Postupně ztráceli svoje dominantní ekonomické, politické i sociální postavení. Místo aby se s tím pokusili vyrovnat jako muži, pokouší se vrátit do minulosti,“ odpovídal na dotaz o přehlížených bílých mužích Kozák.

Rozhovor se dotkl i zahraničněpolitických témat. Neznámou je především budoucí vztah mezi prezidentem Trumpem a jeho ruským protějškem Vladimirem Putinem. „Mají podobný styl. Při případném střetu obou velmocí by to vedlo k poměřování, kdo je drsnější,“ napsal amerikanista. Dodal, že vztah s Ruskem může sklouznout k tomu, že zkušenější politik Putin bude Trumpa tlačit k pro USA nevýhodným dohodám.

V tomto směru bude podle něj důležité sledovat vývoj otázky Krymu. „Nemyslím, že je reálné poloostrov získat pro Ukrajinu bez rizik jaderného konfliktu. Je tedy otázka, zda to Trump dokáže alespoň za něco hodně dobrého vyměnit,“ domnívá se expert na americkou politiku.

Obecnou výhodou v jednání s dalšími mezinárodními hráči pro Trumpa má být jeho nevyzpytatelnost. Pokud nebudou vědět, jak se zachová, odradí to potenciální agresory od vojenských akcí. „Obdobně Reagan prý předstíral, že je šílený, aby se Sověti báli provokovat,“ přirovnal Trumpa k jeho předchůdci z osmdesátých let Kozák. Dodal ale, že Trumpovu zahraniční politiku opravdu otestuje až vyhrocení některé reálné krize. „Nejpozději na jaře v nějaké formě přijde,“ předvídal v rozhovoru amerikanista.