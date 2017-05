Firmy, které stavěly pro Zimolu, prošly auditem. Autoři posudku ale místo nenavštívili

Bývalý jihočeský hejtman Jiří Zimola až doposud tvrdil, že firmy, které se podílely na stavbě rekreačních domků pro něj a jeho náměstka a ředitele Jihočeských nemocnic Martina Bláhu, nečerpaly peníze z krajských rozpočtů.

To potvrdil i audit, který si nechal zhotovit Bláha. Ukázal, že ačkoliv jen 15 % ze všech firem, které se na stavbě podílely, měly zakázky v jihočeských nemocnicích, žádná ze stavebních firem nedělala pod cenou, ale za obvyklou sumu.

Podle serveru iDnes.cz Zimola spoléhal na tu část auditu, která konstatovala, že ceny pozemků, i ceny prací, za které byly domy zhotoveny, byly naprosto běžné. Věřil, že i zveřejněním sum, které si vydělal jeho podřízený, vyvrátí všechny pochybnosti o tom, zda na stavbu měl peníze. Problémem auditu však zůstává, že auditoři vůbec zmíněné domky nenavštívili.

Auditoři na místě nebyli

„Uvnitř domů jsme nebyli. Měli jsme k dispozici doklady, faktury a předloženou fotodokumentaci nebo stavební deník. Samozřejmě subdodavatele staveb jsme nezkoumali, to bychom museli mít přístup do účetnictví firem a ty by se musely podělit o své vztahy s dodavateli, což žádná neudělá,“ říká rektor Ústavu znalectví a oceňování při Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích Marek Vochozka.



Na dotaz, jak si tedy mohou být jistí, kolik peněz je v domech proinvestováno a jaké firmy se ve skutečnosti na stavbě podílely, odpověděl Vochozka podle iDnes naivně: „Stavební deník je dokument, jehož falšování je trestné.“



Jak mohli auditoři posoudit, zda hodnota práce a materiálů odpovídá, aniž by místo navštívili, není jasné ani soudním znalcům, které server oslovil.

„Běžné to není. Nemovitost je potřeba vidět, a to zejména kvůli vybavení, použitým materiálům a podobně. Podle stavebního deníku se dělat posudek nedá, tam není nic rozepsáno detailně, ale jen soupis, jaké práce byly kdy provedeny. Já jsem nikdy posudek bez možnosti nemovitost vidět neudělal,“ řekl soudní znalec z Jihlavy Jaroslav Dolejší.



Z auditu také vyplynulo, že devět firem, které se podílely na stavbě rekreačních domků pro Zimolu a Bláhu, mělo zakázky v Jihočeských nemocnicích. Faktury od roku 2012 ukazují, že firmy celkem dostaly od nemocnic zaplaceno přes 17,4 milionu.