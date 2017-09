Australané by měli více jíst klokany, podle ekologů se přemnožili. Je jich dvakrát více než lidí

SYDNEY V Austrálii v roce 2016 žilo dvakrát více klokanů než lidí. Ekologové a majitelé půdy tvrdí, že počty těchto zvířat jsou neúnosně vysoké, a nabádají spoluobčany, aby jedli více klokaního masa, napsala britská zpravodajská společnost BBC. Australané se však ke konzumaci masa svého národního zvířete příliš nemají.

V roce 2016 evidovala australská vláda 45 milionů klokanů, přitom v roce 2010 jich bylo pouze 27 milionů. Za prudkým nárůstem klokaní populace stojí deštivé podmínky. Panují obavy, že miliony klokanů by v případě suššího léta mohly pojít hlady.



Přemnožení klokanů si mimo jiné všiml chovatel ovcí ze státu Nový Jižní Wales Garry Hannigan. „Před dvěma třemi týdny jsme jich tady měli tisíce, prostě procházeli kolem. Vrhali se na všechno, co se jen podobalo trávě, narušovali ploty. Všechny traviny vytrhali i s kořeny,“ řekl Hannigan australské televizní stanici ABC.

Odstřel klokanů Austrálie přísně reguluje a každý stát vydává určité množství povolení. Místní média upozorňují, že většina dostupných licencí zůstává nevyužita kvůli nízké poptávce a nízkým tržním cenám. Klokani se navíc loví hlavně kvůli kůži, která se vyváží, a maso pak zůstává nevyužité, neboť o ně není zájem.

Pro Australany je jeho konzumace stále stigmatem a vnímají ji spíše jako atrakci pro turisty. Její zastánci tvrdí, že toto maso obsahuje málo tuku a jeho produkce je šetrná k životnímu prostředí, protože klokani za života nevypouštějí tolik metanu jako jiná domácí zvířata. Odpůrci jsou zase toho názoru, že zabíjení klokanů životnímu prostředí nijak nepomůže.

Větší odstřel klokanů podporuje i profesor Univerzity v Adelaide David Paton, podle nějž může ochránit ostatní části australské přírody. „Není to vina klokanů, že se přemnožili, to my jsme k nim zřejmě byli příliš shovívaví. Pokud je budeme střílet, musíme to dělat humánně. Také se ale musíme zabývat tím, k čemu všechna ta zabitá zvířata využijeme,“ řekl Paton.