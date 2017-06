V australském Melbourne se střílelo, k útoku muže se přihlásil Islámský stát

Útok podle svědků proběhl v obytném domě v Brightonu na jihovýchodě Austrálie. V 16:00 místního času (8:00 SELČ) se ozval výbuch, kvůli kterému dorazila na místo těžce ozbrojená policie a záchranáři. Po příjezdu policisté ve vstupní hale našli zastřeleného muže.



Devětadvacetiletého Yacquba Khayreho, který držel ženu jako rukojmí, policisté po neúspěšném vyjednávání zastřelili kolem 18:00 místního času (10:00 SELČ). Podle svědků se v tu dobu ozvaly asi dvě desítky výstřelů. Během zásahu utrpěli lehká zranění tři policisté, dva z nich byli převezeni do nemocnice.

K incidentu se ještě v pondělí přihlásila teroristická organizace Islámský stát (IS). Údajný útok podle ní provedl její bojovník kvůli členství Austrálie v boji proti IS. „Útok v australském Melbourne provedl voják Islámského státu v reakci na výzvu cílit na subjekty států koalice,“ uvedla agentura Amak, kterou islamisté z IS ke komunikaci se světem používají. Podle listu Herald Sun stanici Channel 7 v Melbourne zavolal muž, který řekl „Toto je za IS“ a „Toto je za Al-Káidu“. V pozadí byla údajně slyšet křičící žena.



Khayre byl policii známý

Útočník Khayre byl policii z minulosti známý. Podle policejních představitelů byl během pondělního útoku v podmínce kvůli násilnému vtrhnutí do domu a v minulosti byl zproštěn obvinění ze spiknutí, které mělo za cíl zaútočit na armádní základnu v Sydney v roce 2009.

Nyní australská policie šetři útok jako teroristický čin. „Tento teroristický útok spáchal známý zločinec, který byl nedávno podmínečně propuštěn. Je to šokující, zbabělý zločin,“ řekl předseda vlády Turnbull novinářům v hlavním městě Canberra. „Jedná se o teroristický útok a tato událost zdůrazňuje, že je třeba, abychom byli neustále ostražití, nikdy se nenechali zastrašit a vždy vzdorovali islamistickému terorismu,“ řekl. Turnbull také položil otázku, proč Khayre vzhledem ke své minulosti nebyl za mřížemi.

Komisař Graham Ashton uvedl, že Khayre si na pondělí sjednal schůzku s dívkou z eskortní služby u bloku bytových domů v pobřežní čtvrti Melbourne v Brightonu. Po jejím příjezdu zastřelil recepčního a ženu několik hodin držel jako rukojmí, než vyběhl z budovy a pustil se do přestřelky s policií, v níž byl zabit.

Žena vyvázla nezraněna. Tři policisté, kteří utrpěli střelná zranění, nejsou v ohrožení života, řekl Ashton.

Khayre se poprvé dostal do středu pozornosti australské protiteroristické policie v roce 2009, kdy byl jedním z pěti mužů obviněných z toho, že chystali útok na základnu armády v Sydney. Tři muži byli případě odsouzeni, zatímco Khayre a pátý obžalovaný byli osvobozeni.

Nejvyšší soud v provincii uvedl, že Khayre navštěvoval modlitebnu v Melbourne, považovanou policií za „inkubátor“ extremistismu.

Podle soudních dokumentů Khayre emigroval ještě jako dítě se svou rodinou do Austrálie přes uprchlický tábor v Keni v rámci humanitárního programu a později se stal australským občanem. Kriminalisté navštívili dům Khayreho rodiny na předměstí Melbourne Roxborough Park.

Zvýšená pohotovost

Austrálie jako spojenec Spojených států je od roku 2014 ve zvýšené pohotovosti kvůli útokům domácích radikálů, vracejících se z bojů na Blízkém východě nebo jejich příznivců. Policie v posledních letech odhalila několik spiknutí.



V prosinci 2014 během 17hodinového obléhání populární kavárny v Sydney útočník zabil jednoho z rukojmích. Další rukojmí zabila kulka policejního komanda při útoku na kavárnu. Policie i v tomto případě na místě zabila střelce, který podle dalšího vyšetřování nebyl členem žádného teroristického uskupení a jednal sám.

Australská policie také zatkla šest lidí, kteří plánovali bombové útoky v Melbourne o loňských Vánocích.