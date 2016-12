35tunové náklaďáky s pískem a 7000 policistů. New York se chystá na Silvestra

V případě výbuchu nákladní auta poskytnou ochrannou bariéru. Jedná se o komplexní protiteroristickou strategii pro zajištění bezpečnosti veřejnosti, napsal web Business Insider.



Nový rok na Times Square je už tak přísně střeženou událostí, ale kvůli útokům v Evropě, kde byla použita velká vozidla, je v sázce mnohem víc.

Tunisan, který v prosinci vjel přímo do dějiště vánočních trhů v Berlíně, zabil dvanáct lidí a dalších padesát šest zranil. Tunisan následoval vražedný útok ve francouzském Nice z července, kde zemřelo při nájezdu dvacetitunového vozidla šestaosmdesát lidí.

Automobily s pískem v ulicích New Yorku.

Jaká ochranná opatření se na Times square chystají? 65 pískem naplněných nákladních vozů na odpadky



100 hlídkových vozů



7000 policistů

Speciálně vybavenou protiteroristickou jednotku, policejní psy



Úřady podle Associated Press neví ale o žádné konkrétní hrozbě.

Taktika nákladních vozů jako ochrana byla použita v New Yorku již v minulosti.

Vozy na odpadky parkovaly po obvodu Trump Tower a kolem volební centrály Hillary Clintonové i v den prezidentských listopadových voleb.

Some of the tons of concrete blocks that will be helping secure the @TimesSquareNYC area tonight. pic.twitter.com/jEjQETwgPu — NYPD NEWS (@NYPDnews) 31. prosince 2016

Podobná opatření se chystají při oslavách Nového roku i v Las Vegas

Carlos Gomez, vedoucí newyorské policie Associated Press řekl, že při přípravách letošního bezpečnostního plánu policisté věnovali zvláštní pozornost světovým událostem. „Nemůžeme se jen ptát, co se stalo v New Yorku nebo co se stalo v Americe, ale co se stalo ve světě?“ řekl komisař James O’Neil.

Podle úřední zprávy „Posouzení hrozby útoku při novoročních oslavách“ bylo riziko vyhodnoceno jako „mírné“, uvedla agentura Reuters.

V pohotovosti jsou bezpečnostních složky i v jiných amerických městech a samozřejmě v Evropě.