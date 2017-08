Auto najelo v Paříži na zahrádku restaurace. Zemřela osmiletá dívka

PAŘÍŽ Auto najelo v pondělí večer v Paříži do restaurace, osmiletá dívka zemřela a nejméně pět lidí bylo zraněno, informovala francouzská televizní stanice BFMTV. Řidič byl podle ní zadržen. Vozidlo najelo na zahrádku italské pizzerie. Podle dostupných informací incident není zkoumán jako teroristický útok.

Řidič s osobním vozem značky BMW najel do pizzerie v obci Sept-Sorts v departamentu Seine-et-Marne východně od metropole. Zabil a zranil lidi, kteří seděli na venkovní zahrádce.

Řidič je devětatřicetiletý muž. Podle francouzského serveru RTL policii po zadržení řekl, že chtěl spáchat sebevraždu. Neměl žádné předešlé zázamy v trestním rejstříku.

#BREAKING French media report a young girl is dead and 8 others injured after a car ploughed into a pizzeria east of Paris @SkyNewsAust pic.twitter.com/lR0scFFhlT