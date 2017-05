Avengers pro dospělé, takový bude podle scenáristy nový snímek Mortal Kombat

Scorpion, Sub-Zero, Johnny Cage, Soyna... nostalgie má mnoho podob. Není se čemu divit, fenomén Mortal Kombat se začal psát v roce 1992 díky populárním arkádovým automatům v hernách. Hra byla v té době revoluční - místo ryze počítačové grafiky používala digitálně renderované herce a proslavila se hlavně díky neskrývanému násilí, které ještě dodnes s každým novým vydaným dílem budí kontroverze. Asi tedy není překvapením, že právě první díl Mortal Kombat byl hlavním důvodem, proč vznikla komise ESRB (Entertainment Software Rating Board), která uděluje věková omezení videohrám a jiným softwarovým produktům.

V produkci New Line Cinema vznikly plány na reboot, znovuzavedení série na filmová plátna. Společnost projekt oznámila už v roce 2011, ale pak byl na dlouhou dobu dán k ledu. Snímek bude režírovat Simon McQuoid, který je zatím znám spíše pro práci na reklamách, za kterou už ale posbíral několik cen. Do producentského křesla zasedne mistr hororu James Wan (Saw, Insidious, V zajetí démonů). Autorem scénáře je Oren Uziel (22 Jump Street, Freaks of Nature). Ten v rozhovoru pro magazín Collider řekl: „Je to skoro jako kdybyste vzali Avengers, nebo alespoň jejich scénář, a natočili to velmi dospělé a s těžkou brutalitou. Jsou to teda tak trochu Avengers a trochu Wanted (americký akční film z roku 2008).“

Série Mortal Kombat se již třikrát objevila na stříbrném plátně. I přesto, že filmy byly kasovně úspěšné, kritici je povětšinou rozmetali. Původní snímek z roku 1995 našel pokračování v Mortal Kombast: Vyhlazení (1997). Série Mortal Kombat se i poněkud nepochopitelně dočkala animované série pro děti. Ve všech adaptacích té doby muselo být násilí cenzurováno, což mělo za následek velký odklon od předlohy.