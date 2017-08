Komisař EU pro migraci: Zapojit se musí i Česko, Unie by ho bez pomoci také nenechala

Jak všichni víme, Evropa nadále čelí silným migračním tlakům. Předseda Evropské komise Juncker si po uvedení do funkce uvědomoval, že migrace musí být hlavní prioritou Komise. Proto zavedl pozici komisaře EU pro migraci. Této výzvy jsem se zhostil a od té doby pracujeme na tom, abychom v otázkách migrace postupovali na evropské úrovni společně.

Komisař EU pro migraci a domácí záležitosti Avramopoulos

Za poslední dva roky jsme dosáhli více než za předchozích dvacet let. Pokrok je více než znatelný: od zachráněných životů na moři přes řešení hlavních příčin migrace, snížení toků migrace díky spolupráci s partnery ze třetích zemí a ochranu našich hranic s využitím nové Evropské pohraniční a pobřežní stráže až po otevření bezpečných a legálních cest přesídlení a projevování solidarity s nejvíce postiženými členskými státy EU, jakož i se sousedními zeměmi s vysokým počtem uprchlíků.

Migraci tedy nyní řešíme jednotněji. To však nestačí. Musíme nalézt ucelenější způsob, jak využívat přínosy migrace i zvládat problémy, které z ní plynou dlouhodobě.

Ukončení migračních toků na trase přes centrální Středomoří je naší hlavní prioritou. Ve východním Středomoří se nám to podařilo. Od té doby, co bylo v březnu 2016 schváleno prohlášení EU a Turecka, se počet osob překračujících hranice z Turecka do Řecka snížil z 10 000 během jediného dne, jak tomu bylo v říjnu 2015, na průměrně asi 80 denně.

Celkově se počet příchozích na řecké ostrovy z Turecka snížil o 98 procent. To znamená, že za rok po podpisu prohlášení dorazilo do Evropské unie o jeden milion lidí méně. Stejně tak o více než tisíc ubylo těch, kteří při této cestě přišli o život.

EU by české partnery bez pomoci nenechala

Nicméně Libye není Turecko, nemůžeme tedy s ní mít stejný typ dohody jako s Tureckem. Naše opatření se musí zaměřit na zlepšování podmínek v Libyi tam, kde je to možné, na pomoc uvízlým migrantům vrátit se do zemí původu a na odrazování od nedovoleného přistěhovalectví a nebezpečných cest lodí.

Součástí řešení tohoto problému je otevření bezpečných a legálních cest pro skutečné uprchlíky. Evropa musí dostát své humanitární povinnosti a pomoci těm, kdo utíkají před válkou a pronásledováním.

Aby bylo možné udržet migraci ve východním Středomoří pod kontrolou, je nezbytné, aby Česká republika začala s přesídlováním. V červenci jsme požádali všechny země EU, aby nám do září sdělily, kolik uprchlíků budou ochotny přesídlit z Libye a sousedních zemí v průběhu příštího roku. EU tyto snahy podpoří a na každou osobu, kterou členský stát přesídlí, uvolní 10 000 eur.

Věřím, že se Česká republika bude na těchto snahách o zastavení migračních toků na trase přes centrální Středomoří podílet. Může tak činit formou příspěvků do svěřenského fondu EU-Afrika, jenž má za cíl řešit základní příčiny migrace, nebo poskytnutím pracovníků agenturám EU, které působí v Itálii, a nabídnutím míst k legálnímu přesídlení pro skutečné uprchlíky přímo z Libye a sousedních zemí.

Věřím také, že Česká republika splní svůj právní závazek a projeví solidaritu v rámci EU tím, že přemístí uprchlíky z Itálie a Řecka. Chceme-li zachovat volný pohyb v Evropě, jejž tak oceňujeme, musíme projevit solidaritu s členskými státy, které jsou vystaveny silným migračním tokům.

Řízení o porušení smlouvy, které Komise zahájila proti zemím, jako je Česká republika, jež ještě nesplnily své povinnosti, pokud jde o přesídlení, není sankcí. Úkolem Evropské komise je zajišťovat dodržování práva EU. Jsem si vědom obav, že uchazeči o relokaci nejsou dostatečně prověřováni z hlediska bezpečnosti. Tuto otázku můžeme s Českou republikou řešit společně. Bez solidarity a odpovědnosti však pracovat nelze.

Solidarita tvoří pevný základ Evropské unie. Evropská unie by nikdy nenechala české partnery bez pomoci, pokud by je potkalo nějaké neštěstí – partnerské země EU by vyslaly záchranné týmy na pomoc při povodních či letadla k uhašení lesních požárů. Na základě stejného principu nemůžeme ponechat Itálii a Řecko napospas osudu ve chvíli, kdy čelí mimořádnému tlaku ze strany příchozích migrantů.

Solidarita může mít mnoho podob, ale musí ji projevit všichni a reakce musí odpovídat potřebám členského státu v nouzi.