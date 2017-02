Přehledně Babiš a dluhopisy: finta, či nutný kapitál?

On tvrdí, že vysvětlení už podal a kvůli sporu si nechá udělat dva audity svých příjmů, jejichž výsledek zveřejní. Prezident Miloš Zeman včera řekl, že auditem by měly projít i příjmy jiných politiků, nejen Babišovy. LN sestavily základní seznam osmi otázek, které se ke kauze vztahují.

1. Co je korunový dluhopis?

Dluhopis se vydává, když firma nebo stát potřebují peníze na utrácení. Až do roku 2013 existovala v zákoně mezera, díky níž bylo možné neplatit žádnou daň z příjmu, pokud hodnota každého jednoho cenného papíru v emisi činila korunu. Platilo totiž, že se za okrouhluje na celé koruny dolů, a to v tomto případě znamená nulu.

2. Kde se to vzalo?

Jako teoretická možnost byl korunový dluhopis v zákoně uveden už od roku 1993. Trh o ní věděl, ale nikdo se neodvážil fígl využít. Zdráhavost odboural v roce 2011 tehdejší ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09) a vydal korunové státní dluhopisy celkem za dvacet miliard. Zdůvodnil to vstřícností vůči drobným nákupčím, podmínkou ovšem bylo, aby si každý nakoupil aspoň za tisícovku. Tím otevřel stavidla, ukázal firmám či bankám, že se jednokorunového triku využít dá. Privátní sektor jásal, pro státní kasu to znamenalo propad v daňových příjmech. „Pokud tak postupoval stát, nejenže postup legalizoval, ale dal tomu dokonce punc jakési morality,“ říká partner oddělení auditorských služeb společnosti PwC Pavel Kříž.

3. Využívaly firmy korunových dluhopisů?

Ve velkém. Za šest miliard je vydala sázková firma Tipsport, přidala se i UniCredit Bank, Český aeroholding nebo CPI Group, vlastněná miliardářem Radovanem Vítkem. Jejich oblíbenost na poli daňové optimalizace v polovině roku 2012 ještě zvýšila novela zákona o dluhopisech – do té doby Česká národní banka dohlížela na každou emisi, pak už ne.

„Novela spustila lavinu. Zejména proto, že se vydávání dluhopisů výrazně zjednodušilo, byly těchto případů tisíce,“ uvádí expert na cenné papíry advokát Lumír Schejbal. Pro ilustraci: za celý rok 2011 ČNB schválila vydání korunových dluhopisů za 63 miliard, v půlce roku 2012 už to bylo za 191 miliard.

4. Kdy vydal dluhopisy Agrofert a kdo je koupil?

Na konci roku 2012, to znamená těsně předtím, než to novela zakázala, a v období, kdy už ČNB emise neschvalovala. Celkem jich Agrofert vydal za tři miliardy ak dnešnímu dni má majitele – Babiše – polovina z nich. Zbytek je uložen „do zásoby“ v centrálním depozitáři. Nulová daň se vztahuje i na ně, protože vydány byly v době, kdy to zákon ještě umožňoval.

5. Potřeboval Agrofert peníze?

To je důležitý bod – kdyby firma peníze na nic nepotřebovala, bylo by vydání dluhopisů pouhým trikem, jak se vyhnout dani. Zástupci holdingu tvrdí, že vydání dluhopisů bylo nezbytné.

„Hlavním důvodem vydání dluhopisů bylo zajištění zdrojů financování na plánované masivní investice do energetiky, ekologie či rozvoje pro případ, že by nedošlo k zajištění dlouhodobých bankovních úvěrů,“ řekl Karel Hanzelka, mluvčí Agrofertu. Je přesvědčen, že vše proběhlo podle zákona.

6. Byly s dluhopisy problémy?

Jedním by mohlo být šizení státu na dani, ve veřejných zdrojích takový případ nelze dohledat a Generální finanční ředitelství na dotaz LN, zda takové případy eviduje, do uzávěrky neodpovědělo.

Druhá je trestní rovina. Oslovení vyšetřovatelé si nevzpomínají, že by někdy jednokorunové dluhopisy řešili, a mluvčí Nejvyššího státního zastupitelství Petr Malý uvedl, že takovými informacemi úřad nedisponuje.

„Ale v paměti se mi nevybavuje, že by se takový typ trestné činnosti řešil,“ sdělil. V případě Babiše policie prověřuje anonymní podnět odeslaný z německého města Weissenhorn. „Nezákonné to tehdy nebylo. Z hlediska morálky je to ale komplikované,“ dodal Pavel Kříž z PwC.

7. Měl Babiš dost peněz na nákup dluhopisů?

Největší podezření vznikla při hledání odpovědi na otázku, zda měl ministr financí v roce 2013, kdy koupil první várku dluhopisů, dostatek peněz na jejich zaplacení. Anonym v trestním oznámení naznačuje, že neměl, a sám Babiš se do vysvětlování zamotal.

Nejdříve uvedl částku, do které podle svých slov nezapočetl nezdanitelné příjmy z akcií a prodeje firem. Na druhý pokus už uvedl sumu, která by na pokrytí nákupu dluhopisů stačila.

8. Co se bude dít dál?

Babiš situaci vyhrotil sám rozporností svých vyjádření a agresivním přístupem k novinářům. V důsledku tak už nyní čelí ostřelování a kritice. Proto se předseda hnutí ANO a majitel holdingu, pod nějž spadají i LN, nakonec rozhodl objednat dva nezávislé audity. Důležité bude i to, co řeknou finanční úřad a policie. Ten první zkoumá, jestli si Agrofert nezaslouží doměřit daň.