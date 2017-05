Babiš: Aféra s nahrávkami má odvést pozornost od korupce

„Celá aféra je jenom proto, aby se zakryla korupce na MŠMT, ve fotbale, ve sportu,“ prohlásil Babiš s odkazem na nedávný zásah policie na ministerstvu školství v kauze údajného zneužívání dotací na sport. „Vrtěti psem, vážení, proto ta akce na Babiše, proto samozřejmě nahrávky, určitě, já se s tím teď zabývám a vidím, že to byla všechno provokace. V pozadí pravděpodobně stojí různí lidé, je to spolupráce podsvětí a možná politických struktur,“ řekl. „Určitě je to chyba, já jsem si naběhl,“ řekl ke schůzkám s novinářem, z nichž nahrávky vzešly.



Babiš také řekl, že nepožádal premiéra, aby k nahrávkám svolal Bezpečnostní radu státu, protože sám premiér k jejímu svolání vyzývá, takže je s tím podle něj ztotožněn. „A já si myslím, že on je součástí toho spiknutí,“ prohlásil Babiš. Nedomnívá se, že by se prezident Miloš Zeman ve vládní krizi přikláněl na stranu hnutí ANO. „Pan prezident bohužel asi vyřizuje účty s tím bezpáteřním člověkem a já se mu ve finále ani nedivím,“ poznamenal.

„My se musíme zeptat pana premiéra, jestli jsme v koalici. On brutálně porušuje koaliční smlouvu. Tak pokud jsme v koalici, tak by se měl držet podle smlouvy, a pokud nejsme v koalici, tak je potřeba, aby byla koaliční smlouva zrušena,“ domnívá se Babiš.

Babiš novinářům řekl, že brífink svolal k tomu, aby jim vysvětlil, proč se neúčastnil dnešní debaty na ČT. Tento pořad, jak prohlásil, systematicky vysílá proti němu. Dnešní Otázky Václava Moravce, kam byl pozván, ale nedorazil, označil Babiš za silně zmanipulované. „Protože pan Moravec už je takový a samozřejmě vazby České televize na tu agenturu sociální demokracie Bison and Rose, která tam má smlouvu za 11 milionů, jsou jasné,“ řekl.

Moderátor Moravec si tam vůči němu podle jeho slov dovoloval sprosťárny. Babiš se například pozastavil se nad tím, proč se moderátor neptal premiéra na zásah policie na ministerstvu školství.