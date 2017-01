Babiš: Jedna z firem Agrofertu podá stížnost k Evropské komisi. Kvůli zákonu o střetu zájmů

Podle Babiše zákon omezuje jeho právo vlastnit majetek a podnikat, a proto se chce obrátit na evropské úřady. Zároveň ale uvedl, že nebude požadovat od Česka odškodnění.



„Já budu bojovat za moje práva, protože já mám právo vlastnit, jako každý český občan, mám právo podnikat a podílet se na věcech veřejných. A tady tradiční politické strany mi to zakazují. Samozřejmě budu bojovat za svá práva v České republice a jedna z firem Agrofertu příští týden podá stížnost Evropské komisi na podezření na porušení práva Evropské unie ze strany členského státu,“ řekl Babiš.

Poslanec TOP 09 Martin Plíšek odmítl Babišovo tvrzení, že zákon mu zakazuje vlastnit majetek. „Pozměňovací návrh stanovuje, aby se firmy, které alespoň ze čtvrtiny vlastní člen vlády, neucházely o veřejné zakázky, nemají dostávat státní dotace a investiční pobídky. Zákon ale nezakazuje vlastnit firmy členům vlády, to se týká pouze médií,“ připomněl Plíšek.

„Vy se nemusíte zbavit Agrofertu, vám to nikdo nenařizuje. Jenom pokud vy chcete, aby Agrofert vysával veřejné peníze, dostával veřejné peníze, dotace,“ řekl Plíšek Babišovi. „Vy to neděláte protože vám nějaký zákon nařizuje, abyste se zbavil Agrofertu. Vy tady jenom řešíte veřejné peníze pro svou firmu,“ dodal Plíšek.

Zákon o střetu zájmů

Součástí zákona je i ustanovení, které zakazuje členům vlády provozovat rozhlasové a televizní vysílání a vydávat periodický tisk. Tato část zákona se však bude vztahovat až na kabinet, který vznikne po podzimních volbách do Sněmovny. Pod Agrofert spadá mediální dům Mafra, vicepremiér vlastní i rozhlasovou stanici Impuls a hudební televizi Óčko.



Babiš nyní vlastní skupinu Agrofert stoprocentně, před zahájením účinnosti zákona ji ale chce převést do svěřenského fondu. „Zbavím se celé firmy, takže se zbavím i médií,“ uvedl Babiš.

Předseda ANO také sdělil, že podle něj je zákon pouze výsledkem spojení TOP09 a ČSSD proti jeho osobě. Opíral se tak nejen do pravicové opozice, ale i do koaličních partnerů. „Po třech letech se koaliční partneři probudili a mají se mnou problém. Začal z toho být boj Sobotky a Kalouska pro mě. Nechtějí, abych byl v politice,“ řekl Babiš. Plíšek ale zásadně odmítl, že by byl zákon o střetu zájmů výsledkem takového politického spojenectví.