Babiš mluví před sněmovním výborem, věc předem nekomentoval

PRAHA Předseda hnutí ANO Andrej Babiš předstoupil ve středu odpoledne před mandátový a imunitní výbor Sněmovny, který jedná o jeho vydání k trestnímu stíhání kvůli kauze financování farmy Čapí hnízdo. Před příchodem na výbor s novináři nemluvil. Před Babišem před poslanci z výboru asi hodinu vypovídali policista Pavel Nevtípil a státní zástupce Jaroslav Šaroch, ani oni novinářům podrobnosti o svém vystoupení nesdělili. Bylo delší, než původně členové výboru očekávali.

Po Babišovi bude ve výboru vypovídat ještě předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek, o jehož vydání ve stejném případu policie také požádala. Oba přední politici vládního hnutí chystají po slyšení před poslanci tiskovou konferenci.

Předsedkyně výboru Miroslava Němcová (ODS) před středečním jednáním řekla, že se Babiš dopoledne seznámil s policejní žádostí o své vydání. Uvedla rovněž, že by výbor už ve středu mohl dospět k rozhodnutí, zda Sněmovně doporučí Babiše a Faltýnka ke stíhání vydat či nikoli. Organizační výbor navrhl, aby Sněmovna o vydání Babiše s Faltýnkem hlasovala ve středu 6. září.

Babiše chce policie stíhat pro podezření z dotačního podvodu a z poškození finančních zájmů Evropské unie. Faltýnek je podezřelý z dotačního podvodu ve formě účastenství. Babiš jakékoli pochybení v souvislosti s Čapím hnízdem odmítá. Policejní žádost o své vydání označuje za snahu politického systému zlikvidovat ho a ovlivnit říjnové parlamentní volby.

Bývalý ministr financí Babiš a předseda poslanců hnutí Faltýnek čelí trestnímu oznámení v souvislosti s Čapím hnízdem od předloňského roku. Farma patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova Agrofertu. Poté změnila formu vlastnictví, a nebylo tak možné dohledat jejího majitele. Díky změně získala padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Loni Babiš ve Sněmovně řekl, že v té době vlastnili farmu jeho dvě dospělé děti a bratr jeho partnerky, nynější manželky Moniky Babišové.



Po několika letech, kdy farma dodržovala dotační podmínku, se vrátila do skupiny Agrofert. Skupinu Babiš letos převedl kvůli novele zákona o střetu zájmů do svěřenského fondu. Okolnosti dotace prověřuje také Evropský úřad proti podvodům (OLAF).