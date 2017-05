Vypadáme jako banánová republika, je to ostuda, říká Babiš k obratu premiéra

Přestože obrat premiéra Bohuslava Sobotky nebyl očekávaný, ministra financí vzhledem k poslednímu turbulentnímu vývoji na politické scéně nepřekvapil. „Nečekal jsem to, ale pan premiér mění své pozice každou chvíli. Včera chtěl dávat demisi, dnes se rozmyslel. Jeho postup nechápu. Ale mám pocit, že mě chce ČSSD za každou cenu zlikvidovat,“ říká Babiš v rozhovoru pro Lidovky.cz.

Lidovky.cz: Když jste slova pana premiéra o návrhu na vaše odvolání slyšel, co vás napadlo?

Já jsem měl zrovna přednášku s gymnazisty v Plzni. Co na to říct? Já tomu nerozumím. V zahraničí vypadáme jak banánová republika. Je to ostuda, poškozuje to naši pověst. Ničí to práci vlády. Ale samozřejmě v tom vidím spolupráci tradičních stran, i kolegové ve vládě ČSSD i KDU-ČSL jsou na jedné lodi proti mě.

Lidovky.cz: Z vašich slov chápu, že vy sám nerezignujete?

Proč bych odstupoval, z jakého důvodu? Já k tomu nemám důvod. Já mám nejlepší výsledky v historii naší země.

Lidovky.cz: Na tahu je nyní pan prezident, aby o vašem odvolání rozhodl. Co od něj čekáte?

Já nevím, ani to nechci komentovat. Pan prezident se rozhodne sám.

Lidovky.cz: Máte spolu dobré vztahy, tak si říkám, jestli nespoléháte na to, že vás do poslední možné chvíle podrží?

Dobré vztahy? Máme korektní vztahy, pan prezident je ke mně objektivní. Uvidíme, jak se zachová.

Pokud mě prezident odvolá, doporučím ministrům ANO zůstat

Lidovky.cz: Budete se s panem prezidentem chtít potkat ještě předtím, než rozhodne o návrhu o vašem odvolání?

Ne, já to nechám na něm. Pokud si mě ale pan prezident objedná, tak samozřejmě přijdu.

Lidovky.cz: Budete ho žádat, aby se vás snažil v setrvání ve funkci podpořit?

Ne, určitě ne.

Lidovky.cz: Když vás pan prezident odvolá, odejde s vámi z vlády i zbytek ministrů za ANO?

Já bych doporučil, aby zůstali. Mají plno práce, měli by dokončit mandát. Není to důvod, abychom odcházeli z vlády a destruovali její činnost, která byla úspěšná. To dělá pan premiér.

Lidovky.cz: Takže připouštíte, že vláda bude pokračovat na stejném půdorysu, ve stejné sestavě, ale bez vás?

I to je možné, pokud pan prezident takto rozhodne. Nic jiného nám nezbude.

Lidovky.cz: Už máte představu o tom, kdo by vás mohl v čele ministerstva financí vystřídat?

Já nevím, já jsem s kolegy z ANO ještě nemluvil. Musíme se nejprve poradit. Uvidíme, až jak se zachová pan prezident.