Babiš: Někteří politici nikdy nic neřídili. Vůbec netuší, co je to rodinná firma

LN: Jaké kompetence mají kraje ve výstavbě dálnic?

Uspořádání státu je vesměs složité. Kraje mají silnice II. a III. třídy, z hlediska dálnic jsou účastníky šíleného, zdlouhavého povolovacího řízení. Když jsme začali po revoluci budovat náš stát, měl jet Václav Klaus na stáž do Německa se naučit, jak vybudovat z plánované ekonomiky tržní ekonomiku státu nebo si minimálně přečíst knížku Jana Antonína Bati. Budujeme stát pro 40 milionů vydanou v roce 1937. Sedmnáctého prosince budeme s prezidentem a premiérem slavnostně otevírat dálnici z Prahy do Ústí, kde jsme těch sto kilometrů stavěli třicet let. Tedy pokud, nedej bože, zase nedojde k sesuvu kvůli nestabilnímu podloží nebo kamenolomu.

LN: Kraje mají v zásadě jedinou kompetenci, musejí trasy zanést do Zásad územního rozvoje, což všichni kromě jižní Moravy mají, pak už je jejich role koordinační. Proč si pak dávat na billboard heslo Dálnice, dálnice, dálnice, zvláště když na ministerstvu dopravy sedí nominant ANO?

Ano, pan Hašek za osm let ten plán neudělal, proto dálnice mezi Brno a Vídní je v nedohlednu a ani ministr Ťok s tím nic nemůže udělat bez souhlasu kraje. Samozřejmě ale výstavba dálnic spadá kompetenčně pod sedm resortů, a pak to vázne, všichni tušíme, že by bylo dobré otevřít kompetenční zákon. Klademe důraz na dálnice, protože po revoluci chyběla vize. Tehdy jsme si měli říci, co chceme, vybudovat základní páteřní silniční síť, zavést rychlovlaky, nastavit si surovinovou strategii, nikdy neprivatizovat vodu, plyn, uhlí a výrobu elektřiny. Prostě důležité komodity, které jsou důležité pro stát a jeho obyvatele.

LN: To je určitě užitečná strategie, ale jsou to celostátní témata, ne krajská.

Ta témata se prolínají. ČSSD poslední dvoje krajské volby vždy vyhrála na celostátních tématech. Musím se smát, když nám pořád vyčítají, že nemáme program. Náš program je jednoduchý a škoda, že se podle něj neřídili všichni členové ČSSD – nekrást, nelhat a pracovat pro lidi. Oni bohužel často dělají všechno proto, aby se za peníze lidí udrželi ve funkcích.

LN: To není program, to jsou zásady.

Tady bylo tu plno programů, ale pak se nedodržovaly a neplnily. Samozřejmě, že máme konkrétní program, jen jsem netušil, že se po tolika letech vlády zase vrátíme k boji proti korupci. Tohle téma je zase na stole a u krajů je to obzvlášť vidět. Můžeme se bavit o Davidu Rathovi ve středních Čechách, který musel podle jeho slov nakrmit bestii - myslel tím asi ČSSD, o obviněném Jiřím Rozbořilovi v Olomouckém kraji, o tisíci telefonátech podnikatele Martina Dědice s moravskoslezským hejtmanem Miroslavem Novákem, o sedmilháři Michalu Haškovi a jeho neexistující mluvčí nebo o nedávném zásahu policie na krajském úřadě v Hradci Králové a v bytě hejtmana z ČSSD Lubomíra France.

LN: Na druhou stranu Liberecký kraj byl první, který začal zveřejňovat svoje smlouvy ještě před tím, než to vyžadoval zákon.

Super, ale taky tam je hejtman Martin Půta obviněný z korupce. Můžeme se bavit také o korupci v regionálních operačních programech, kde v ROP Severozápad dělaly ČSSD a ODS kšefty dohromady.

LN: Regionální operační programy už zanikly, tyto dotace spravuje ministerstvo pro místní rozvoj.

Ano, ale bavíme se o historii, jak kraje dříve hospodařily a jakou mají pověst.

LN: Dalším deklarovaným bodem ve vašem programu do krajských voleb je bezpečnost, praví se tam, že ANO nechce přijímat migranty na našem území a že se problémy mají řešit v místě konfliktu. Co s tím zmůžou kraje?

Migrace je samozřejmě celostátní téma, ale jak už jsem říkal, ta celostátní se s krajskými prolínají. Jsou to hesla, která udávají základní představu.

LN: Ptám se i proto, že vám oponenti vyčítají, že vám na krajích vlastně nezáleží a tyto volby berete jen jako zahřívací kolo kampaně před sněmovními. Mají pravdu?

Nemají. Pro nás je důležité lidem ukázat, že máme výsledky nejen ve vládě, a v komunálu, kde v Brně, Ostravě, Příbrami, Jesenici, Děčíně a dalších městech máme velmi dobré starosty a primátory. Chceme ukázat, že i kraje bychom uměli řídit jinak, než tomu bylo doposud. Za zásadní považuji zdravotnictví, každý kraj si ho organizuje jinak a mají velmi netransparentní financování. Snažíme se zjišťovat, jak hospodaří krajské nemocnice. Je potřeba vidět, kolik do nich jde dotací z krajů různou

zastřenou formou – platíme si je všichni dvakrát. Jednou ze zdravotního pojištění a pak z daní.

LN: Co to znamená v praxi? Redukci krajských zdravotních zařízení?

Ne, to určitě nechceme a taky chci zdůraznit, že určitě nechceme privatizovat ani nemocnice ani žádné jiné majetky krajů. To jsou jen předvolební lži ČSSD, které o nás šíří a jejich jediným tématem je kritika ANO, aby zakryli svoje korupční a netransparentní jednání na krajích. Nám jde jen o zavedení základních principů řízení. Náklady krajů jsou 166 miliard ročně a jsem přesvědčený, že dobrým řízením se dá ušetřit minimálně 5 až 10 procent. To znamená miliardy korun ročně a ty lze pak použít na opravy silnic, výstavbu domovů důchodů, platy pracovníků v nemocnicích a domovech sociální

služeb. To jsme u toho řízení jako firmy, já říkám, že je škoda, že stát není rodinná firma, protože ty fungují, týmově a solidárně, jdou za jedním cílem.

Když si vezmeme Zlínský kraj: v Uherském Hradišti je výborná zisková nemocnice, na druhé straně je ta zlínská, která kraj už stála stovky milionů, protože hospodaří špatně. Když má hejtman v kraji čtyři nemocnice, proč si nevybere jednoho schopného člověka, který je odřídí všechny? V Královéhradeckém kraji je zdravotnický holding, který nakupuje pro všechny nemocnice, a ony nevědí, co a za co. Hejtman by si měl svolat zástupce všech těch zařízení a bavit se o centrálním nákupu, transparentně. Zdravotnictví a dopravní infrastruktura jsou hlavní témata, nikdo nevymyslí

nějaké nové zázračné téma. Podstatný rozdíl mezi politiky a světem, odkud já pocházím, je, že to, co říkám, udělám. Oni něco říkají dvacet let, a pak to neudělají.

LN: Už jste se přece sám musel naučit, že občas něco udělat nemůžete, protože pro to nezískáte většinovou podporu, ať už ve vládě, parlamentu nebo zastupitelstvu.

Jasně, ale když jsem navrhoval zvýšení daně pro hazard, některé opoziční strany křičely, že se musí dát víc peněz pro obce a města, a pak hlasovaly proti zvýšení daně a obce o ty peníze připravily. Já nejsem dobrý politik, politika je...

LN: Politika je spravování věcí veřejných.

Pravá politika je hlavně mluvení, média se od rána do večera na něco ptají, k tomu jsou polemiky, konfrontace. Někteří politici nepostavili za celý život ani tu psí boudu. Nikdy nic neřídili. Vůbec netuší co je to rodinná firma. Politika je řemeslo, které úplně neovládám. Je otázka, jestli většina politiků je na svých místech proto, aby něco udělala pro věci veřejné, nebo kvůli tomu, aby se měla dobře. Hlavně ti ve vrcholných funkcích evidentně uspívají lépe v politice než v reálném životě, vždyť tam někteří sedí dvacet let.

LN: Třeba na panu premiérovi je vidět, že není špatné toto řemeslo ovládat. ČSSD od vás zatím na vládě získala prakticky všechno, co chtěla.

Ono to není zvenku vidět, ale pokud jsem nakonec na něco změnil názor, bylo to na základě argumentů. A hlavně jsem nepřipustil, aby se hnulo s deficitem. ČSSD měli neustále různé návrhy, které by zvýšily deficit až na 85 miliard, ustál jsem šedesát. Debata o rozpočtu není o zákonu, ale o plnění. Na tento rok si koalice naplánovala sedmdesátimiliardový schodek, ale už se rýsuje, že na konci bude jeden z nejlepších výsledků v historii naší země. Výsledek je podstatný. Někteří ministři bojují za vyšší rozpočet a pak ho ani nejsou schopní čerpat.

LN: To se týká i ministrů za hnutí ANO. K čemu třeba budou dvě miliardy navíc ministrovi dopravy, když nemá dost projektů, aby utratil i stávající peníze?

Také jsem se na to Dana Ťoka ptal. Tvrdí, že projekty má, a já jsem mu řekl, že si to ohlídám a ověřím. Resort zdědil ve špatném vztahu, neprojektovalo se, nevykupovaly se pozemky. Dopravní infrastruktura je ve strašném stavu. Dálnice jsme měli dostavět ještě před vstupem do Evropské unie a před vznikem krajů jsme na to měli třináct let. Prioritou jsou ale obchvaty měst.

LN: Proč vlastně máte na většině billboardů staré fotografie namísto aktuálních?

Kolem toho byla velká debata v našem týmu. Byl jsem se nově fotit, ale výsledek se mi vůbec nelíbil. Nakonec jsme se rozhodli použít staré snímky i nové, protože jsem taky mezitím zhubl deset kilo.

LN: Vypadá to, že jsou dva Babišové, pobyt v politice se na vás poněkud podepsal.

Vypadá to, že jsem se rozmnožil. Ale víte, kolik lidí říká, že by bylo potřeba ve vládě více Babišů? Tak teď už jsme dva a hlavně je vidět, jak jsem strašné v politice zestárnul.

LN: Je to prvně, co se ANO uchází o hejtmanství, takže jdete z čisté startovací pozice. Z tohoto pohledu by byl úspěchem už jeden zastupitelský mandát. Jaká je ale ambice? Chcete udělat po někdejší oranžové tsunami ANO-tsunami?

Ne, takové ambice nemáme. Jsme ve velké nevýhodě oproti těm, kdo už v krajích etablovaní jsou a navíc používají krajské peníze na kampaň. Naši kandidáti v politice většinou nebyli.

LN: Berete to jako nevýhodu? Ve sněmovních volbách vám stejný fakt přinesl druhé místo.

To ano, ale v rámci předvolebních debat je mínus, pokud do nich chodí lidé bez mediální a politické zkušenosti.

LN: Jaká je tedy meta?

Rádi bychom vyhráli v pěti krajích, nutně to neznamená, že chceme tolik hejtmanů, tuto pozici bychom mohli klidně vyměnit za lepší pozice v krajských radách. Sám jsem zvědavý, jak to dopadne, protože je pravda, že voliči jsou přelétaví. Jsou ovlivnění permanentní negativní kampaní proti mojí osobě, různými výmysly o střetu zájmu nebo dezinformační kampaní o EET.

LN: Vy máte střet zájmů.

Ale nezneužívám ho. Všichni věděli, že ho mám. Je korektnější, když všichni vědí, co vlastním, kde se státem obchoduji, a to vždy výlučně na základě ceny. Stát tedy dostane vždy tu nejlepší cenu. Měl jsem radši zaparkovat firmu jako někdejší ministr Aleš Řebíček? Nebo jako předseda rozpočtového výboru z ČSSD Václav Votava? Kolik poslanců má solární elektrárny usazené v daňových rájích? Kdo to ví?

LN: Nikdo, pokud jsou to anonymní vlastníci v daňových rájích.

Proto si myslím, že moje otevřené vlastnictví je korektnější. Nezneužívám svého postavení. Je to absurdní. Pokud si vezmete, že moje firma byla druhá v tendru Lesů ČR, kde byla jediným kritériem cena, a mým firmám se teď zakáže hlásit do veřejných zakázek, pak samozřejmě klesne konkurence a nejen Lesy dostanou horší cenu. To, co předvedly ostatní strany se zákonem o střetu zájmů, je absurdní. Proč to dělaly teď? Proč ne už na začátku, když jsem se stal ministrem?

LN: Protože až teď si ČSSD byla jistá, že vyjednala dost hlasů pro schválení.

Ne, oni prostě zjistili, že s nimi nebudeme dělat kšefty. Teď už to vědí a nemají nás rádi.

LN: V tuhle chvíli máte čtyři senátory. Na jak významné posílení v horní komoře si myslíte?

Musím říci, a je to trochu ostuda, že o našich kandidátech na senátory nemám detailní přehled. Nemám tip, jak to dopadne. Budu se jim intenzivně věnovat v dalším kole, pokud postoupí.

LN: Sám jste to už zmínil a také v krajských průzkumech se ukazuje, že hnutí ANO má jeden z nejvyšších podílů nerozhodnutých voličů, ostatní strany mají pevnější voličské jádro. Znamená to, že jste stále vnímání jako protestní hnutí?

Těžko říct. Historicky se tu rozlišuje levice a pravice, i když opoziční smlouva ukázala, jak jsou si blízké. A upřímně, na tohle dělení moc lidí nehledí. Podle mě chtějí slušné a pracovité politiky, a těch se jim moc nedostávalo v posledních pětadvaceti letech. Já jsem pravičák se sociálním cítěním

LN: Čili lidovec.

To ne. Lidovci jsou ve dvojkoalici s ČSSD. Je to o selském rozumu a aktivním přístupu k věcem, o jejich dotahování do konce.

LN: A proč si tedy myslíte, že jsou vůči hnutí ANO voliči tak nerozhodní?

Nevím, jen vím, že společnost dost polarizuji a že na mě někteří lidé změnili názor hlavně kvůli EET, protože se snažím dělat pořádek a bojuju proti daňovým únikům. Lidi mě nemají rádi kvůli EET, přitom jsme jedna z posledních zemí v Evropě, která evidenci tržeb nemá. Je tu pět milionů zaměstnanců, kteří platí daně, a nikdo se jich neptá, jestli chtějí platit nebo ne, většina podnikatelů také, a my chceme narovnat podnikatelské prostředí. Vyvolává to emoce. EET nám marketingově škodí, i když si myslím, že většina lidí to musí vnímat pozitivně.

LN: Určitě si děláte interní průzkumy, takže kdo je typický volič ANO? Co dělá, kde žije, co si myslí, co chce?

A víte, že nevím?

LN: Dobře, tak jak si ho představujete?

Samozřejmě bych chtěl, aby nás měli rádi všichni.

LN: To nejde.

Hm, ale to je škoda. Chtěl bych, abychom měli nízké daně, aby je všichni rádi platili a byli na to pyšní, aby lidi měli větší příjmy a důchodci vyšší důchody. Abychom byli solidární k těm, kdo neměli tolik štěstí. Aby se nezneužívaly sociální dávky. Vnímám, že se nedá vyhovět všem, ale je důležité lidem vysvětlovat, proč musíme být řádnými hospodáři a nemůžeme všechno hned utratit.

LN: Takže ten ideální volič je poctivý podnikatel se sociálním cítěním?

Ne. Dopisuji si s plno lidmi, mám kamarády v jednotlivých koutech naší země. Babička z Liberce mi napsala básničku, mám důchodce v Ostravě, kteří chodí nakupovat potraviny do Polska. Určitě nás volí zaměstnanci, důchodci, mladí i staří, i podnikatelé, kteří se chovají poctivě. Vím, že se naše

voličská základna změnila, ale nevím, kdo je pro nás typický.

LN: A tušíte, komu voliče nejvíc odvádíte?

Je pravda, že podle našich průzkumů, lidé ostatní strany volí kvůli průzkumu, zatímco hnutí ANO údajně volí kvůli mně, protože věří, že nebudu krást, a že to v hnutí pohlídám. V tom mají naprostou pravdu.

LN: Vy ale těžko budete všechno dělat sám, těžko uhlídáte všechno od ministerstev až po komunál.

Ani jsem to neuhlídal. K nám v komunálu přišlo tolik různých lidí, že to mnohdy udělalo ostudu. I při parlamentních volbách. Z lidí, kteří kandidují do krajů, jsem nevybral ani jednoho. Při sestavování kandidátek do sněmovních voleb chci být při výběru kandidátů podstatně aktivnější. Pozitivní je, že máme šest žen v čele kandidátek do krajů, učíme se z vlastních chyb a budeme v nominacích stále lepší.

LN: Je už teď někdo, s kým hnutí ANO jistě ví, že nepůjde v krajích do koalice?

To není o stranách, ale o lidech.

LN: Takže byste byli ochotní být v koalici s okamurovci nebo komunisty?

Ne, tak to nemyslím. Mluvím vlastně hlavně o ČSSD, která je naším hlavním soupeřem. A v ní jsou různí lidé. Nebudeme v koalici s Michalem Haškem nebo Miroslavem Novákem, to jsou pro mě představitelé klientelismu, korupce a podvodů. V rámci střetu o policejní reformu ale zase třeba Marie Benešová nebo František Bublan podpořili naše stanovisko. V ČSSD jsou i slušní lidé, proto říkám, že nejde o strany, osobní vztahy mezi jednotlivci budou hrát při skládání koalic roli. Nedáváme žádné direktivy, v momentu, kdy budou naši zástupci zvolení, se stávají samostatnými. V rámci komunálu se někteří po zvolení začali tvářit, že s námi nemají nic společného. Člověka poznáte

až v konkrétní situaci. V komunálu jsme nezvládli sestavit koalici v Plzni a Olomouci kvůli selhání jednotlivců z našeho hnutí. Jeden chtěl být mermomocí primátorem, druhý svým jednáním všechny naštval. Proto říkám, že v životě je nejdůležitější emoční inteligence, IQ není zas tak důležité.

LN: Jak se už začaté supervolební období promítá do života vládní koalice?

Zatím to není tak znát. Na výjezdním zasedání vlády na Slovensko jsme s ministrem vnitra Milanem Chovancem vtipkovali, že už týden jsme na sebe nezaútočili.

LN: Vypadal by návrh rozpočtu na příští rok jinak, kdyby nebylo před volbami?

To si nemyslím, ale já jsem ještě nezažil období před krajskými volbami, a bůhví, co nás čeká před sněmovními, co z mašinérie ČSSD vypadne. Určitě ještě přijdou s nějakými výdajovými nápady. Pokud ministr zdravotnictví říká, že snížíme doplatky na léky pro děti a seniory, můžu s tím souhlasit, ale musí zároveň říci i to, kde na to vezmeme peníze.