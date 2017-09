Babiš se staví proti kodexu ANO, o své vydání sněmovnu nepožádá

PRAHA Šéf ANO Andrej Babiš a první místopředseda hnutí Jaroslav Faltýnek v kauze údajného dotačního podvodu kolem farmy Čapí hnízdo nerespektovali morální kodex ANO. Předpis praví, že členové hnutí v případě trestního stíhání sami požádají příslušný sněmovní výbor o své vydání. Ani jeden tak neučinil. Svůj postoj vysvětlují tím, že snaha policie je obvinit je účelová. Babiš na svém stanovisku setrvá i během jednání Poslanecké sněmovny.

„V případě přestupkového řízení či trestního stíhání proti své osobě, reprezentant nebude využívat poslaneckou/senátorskou imunitu a požádá příslušný parlamentní výbor, aby neprodleně navrhl jeho vydání. Jedinou výjimku v tomto ohledu tvoří případné stíhání za politické projevy pronesené na půdě Parlamentu ČR,“ píše se v devátém článku Morálního kodexu reprezentanta politického hnutí ANO 2011.

Pokud by se Babiš s Faltýnkem v tomto bodu kodexu drželi, na jednání mandátového a imunitního výboru by jeho členům sami navrhli své vydání do rukou policie. Výbor se k definitivnímu závěru dopracoval ve středu. Na základě policejní žádosti, informací od vyšetřovatele Pavla Nevtípila a dozorujícího žalobce Jaroslava Šarocha se rozhodl doporučit Poslanecké sněmovně přenechat oba klíčové muže ANO kriminalistům.

Lídr hnutí a jeho první místopředseda s postojem výboru nesouzní. Babiš s Faltýnkem po skončení finálního zasedání vystoupili s prohlášením, v němž se proti policii ohradili. Konstrukci vyšetřovatelů označili za fabulaci. Podle Faltýnka si například některé poznatky nechali pro sebe. „Tím, že policie zatajuje některé informace před sněmovnou, jen potvrzuje, že nejde o spravedlivé stíhání pachatele,“ uvedl.

‚Morální kodex ANO neporušujeme‘

Ačkoliv se navzdory kodexu na výboru pro své stíhání nevyslovili, ani jeden z nich to jako porušení zásad nevnímá. „V morálním kodexu hnutí ANO se píše, že se člen vzdá funkcí a mandátu pro trestný čin spáchaný při výkonu veřejné funkce. Zatímco mě chce policie trestně stíhat za 10 let starou věc. Takže morální kodex neporušuji. Radil jsem se o tom s právníky,“ vysvětlil Babiš serveru Lidovky.cz.

Jak to vidí policie Na dotačním podvodu v případě Čapího hnízda se vedle Babiše a Faltýnka mělo podílet dalších devět lidí, šéf ANO byl údajně hlavou skupiny.

Policie má za to, že ve druhé polovině roku 2007 nařídil vedení firmy ZZN Agro Pelhřimov, ať společnost účelově vyčlení z holdingu, aby mohla nová, oddělená firma dosáhnout na unijní dotace, protože Agrofert na ně neměl nárok. Firma se pak do holdingu po pěti letech vrátila.

Má jít o zvlášť závažný zločin dotačního podvodu a poškození finančních zájmů Evropské unie spáchané formou účastenství. Trestní sazba za tyto paragrafy činí 5 až 10 let.

Podobně reagoval i Faltýnek. „Přečtěte si, prosím, text morálního kodexu celý tak, abyste mi příště nepokládal zbytečné otázky,“ podotkl. Oba se však odkazují na jinou pasáž kodexu, konkrétně desátý článek. Ten mluví o odstoupení z funkce v případě podání obžaloby pro trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem veřejné funkce. V tomto ohledu skutečně nemají důvod odstoupit, protože ve fázi obžaloby případ zdaleka není a ani se nevztahuje k období, kdy zastávají veřejnou funkci.

Jenže oba se opírají o část kodexu, jenž se imunity netýká. Po upozornění od serveru Lidovky.cz na tuto skutečnost už Faltýnek nereagoval. Předseda Babiš naopak uvedl, že ani tak nehodlá před Poslaneckou sněmovnou doporučit své vydání. Dolní komora parlamentu bude rozhodovat o vydání obou poslanců příští týden. „O vydání nepožádám, protože to je účelová kriminalizace mojí osoby, která má ovlivnit volby,“ vysvětlil Babiš.

Podle Babiše je vyšetřovatel kauzy kontroverzní

Podle jeho soudu je navíc vyšetřovatel případu Pavel Nevtípil kontroverzní. Šéf ANO tím zřejmě naráží na to, že kriminalista má mít blízko ke státní zástupkyni Dagmar Máchové. Spolu v minulosti rozkrývali údajné machinace kolem firmy Neograph, soud za její tunelování následně potrestal Vladimíra Sittu a jeho syna. Odvolací instance ale práci Máchové i Nevtípila zkritizovala, ve finále letos v únoru Sittovi umožnila vrátit se do čela firmy. Máchová je pak stíhaná v kauze úniků informací z policejních spisů s názvem Beretta.

K práci policie nemá důvěru ani širší vedení ANO. Výbor hnutí v případě Babiše a Faltýnka netrvá na tom, aby respektovali kodex a své imunity nevyužívali. Kauza je prý politicky motivovaná a má ovlivnit volby. „Proto výbor hnutí ANO nevidí důvod pro vydání předsedy Andreje Babiše a prvního místopředsedy hnutí Jaroslava Faltýnka Poslaneckou sněmovnou k trestnímu stíhání,“ stojí mimo jiné ve čtvrtečním usnesení vedení ANO.

Případ Čapího hnízda dokazuje, jak se postoj hnutí ANO vůči ochraně poslanců proti stíhání změkčil. V minulosti opakovaně jeho představitelé mluvili o tom, jak je imunita přežitý institut. Takto se kupříkladu vyjádřil před časem i samotný Andrej Babiš. „Imunita poslanců je podle mě zcela zbytečná a přežitá. Kromě imunity vůči výrokům proneseným ve sněmovně by se na nic jiného neměla vztahovat. Poslanci nejsou žádní nadlidi,“ napsal na svém profilu na sociální síti Facebook.

Postoj hnutí ANO k imunitě se změkčil, dříve ji zavrhovalo

„Je to naprostý rozpor s tím, jak nyní koná,“ zhodnotil pro server Lidovky.cz Babišův posun v této otázce politolog z Univerzity Palackého v Olomouci Pavel Šaradín. Podle jeho mínění Babiš nikdy nepředpokládal, že by byl nucený uplatňovat morální kodex sám na sebe. „Jak je celá struktura ANO postavená, tak to spíše slouží k tomu, aby předseda měl páku na ostatní členy. Pokud něco udělají, tak se morální kodex bude uplatňovat,“ uvažuje.

Upravený kodex Kodex hnutí ANO byl ještě nedávno přísnější v tom, jak pohlíží na selhání svých členů. Původně podle něj měl člen hnutí rezignovat nejen na volený mandát, ale i na svou funkci v hnutí a stejně tak na členství samotné už ve chvíli, kdy je trestně stíhaný.

To už neplatí. Tvrdé důsledky postihnou členy ANO až v případě, že na ně padne obžaloba pro úmyslný nebo nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem veřejné funkce. Změnu kodexu schválil výbor letos v lednu.

Že se vztah hnutí k poslanecké ochraně před vyšetřovateli proměnil, potvrdil i místopředseda ANO Petr Vokřál. Argumentuje například příběhem zdravotní sestry Věry Marešové, jíž policie obvinila z vraždy šesti pacientů a soud ji nakonec pravomocně očistil. „Samozřejmé jsou to každá jiná kauza, jiná podstata, ale to byl ten důvod, proč se na některé věci díváme možná trošičku méně radikálně, než jak jsme to vnímali na prvopočátku,“ sdělil serveru Lidovky.cz Vokřál.

Na příběhu kolem Čapího hnízda se mu nepozdává prodleva, s níž policie koná. Žádost o dotaci ve výši 50 milionů korun byla podána už v únoru 2008. Policie začala okolnosti přiznání dotace objasňovat v listopadu 2015 na základě anonymního oznámení. Vokřál dává udání a práci policie do přímé souvislosti s Babišovou politickou aktivitou. „Jsem názoru, že kdyby pan Babiš nebyl tím, kým je v politice, tak by se to neřešilo,“ řekl. „Možná jo, možná ne,“ dodal.