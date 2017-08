Babiš odmítl, že by jako ministr úkoloval finanční správu

PRAHA Šéf ANO a bývalý ministr financí Andrej Babiš v souvislosti s kauzou společnosti FAU uvedl, že během svého působení v čele ministerstva finanční a celní správu nezneužíval a neúkoloval. Podle něj měli správci daní ke krokům proti zadlužené firmě vážné důvody. Babiš to v pondělí řekl v rozhovoru pro server iHNED.cz

„Odmítám, že bych finanční správu úkoloval. Finanční správa je nezávislá a bojuje proti únikům DPH a spotřební daně, kterých se historicky dopouštěly hlavně firmy obchodující s pohonnými hmotami,“ uvedl. Dodal, že podle dostupného veřejného rejstříku firma FAU skončila v konkurzu. „Celkově dluží věřitelům miliardu a 27 milionů, z toho finanční a celní správě cca 830 milionů. Takže předpokládám, že finanční správa měla jasný důvod, proč si zajistila část peněz,“ dodal exministr financí, jehož hnutí je favoritem říjnových voleb do Sněmovny.



Babiš na nahrávce zveřejněné v neděli na anonymním twitterovém účtu Skupina Šuman hovoří o opavské firmě FAU, která skončila po zásahu finanční správy v konkurzu. „Ty naši klekli na tu FAU Přerov, takže ta je v insolvenci, obstavené účty, vagony,“ říká Babiš na nahrávce, která má necelou minutu. Není jasné kdy a s kým na ní Babiš mluví.

Společnost FAU se dostala do insolvence loni v říjnu, o dva měsíce později ji soud poslal do konkurzu. Babiš byl tehdy ministrem financí. FAU má sklad v areálu Prechezy, jež patří do holdingu Agrofert, který donedávna Babiš vlastnil. Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) již uvedl, že požádá ministra financí Ivana Pilného (ANO) o kontrolu postupu finanční správy v souvislosti s kauzou.

Babiš zároveň uvedl, že nahrávku, kde hovoří o firmě FAU, neslyšel. „Opravdu nechci každý týden poslouchat ilegálně pořízené nahrávky, které jsou zneužívány k manipulaci,“ uvedl. Netuší ani, za jakých okolností záznam vznikl. Nahrávky označil jsou součástí kampaně, která ho má před volbami poškodit.