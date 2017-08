Dali jsme peníze ODS, naznačuje v nově zveřejněné nahrávce Babiš. V záznamech nejsou

PRAHA Na veřejnosti se objevila nová nahrávka Andreje Babiše, ve které šéf hnutí ANO v roce 2012 popisuje, jak posílal peníze ODS a proč chce vstupovat do politiky. Záznam vznikl těsně před oficiálním vstupem Babiše do politiky. Nahrávku údajně získal investigativní novinář Českého rozhlasu Janek Kroupa při pátrání po tom, kdo stojí v pozadí twitterového účtu Julius Šuman, na němž se v posledních měsících objevily jiné nahrávky Andreje Babiše.

„Sobotka vyhrá volby, zvýší daně a my půjdeme do haj*lu. Copak Sobotka s Haškom může řídit tuto zemi? Co já dělám? Já jsem proti sociální demokracii. Odeeska, odeeska, dneska Nečas chodí a žádá o peníze, ale my jsme si spočítali, kolik jsme tam dali peněz a kolik jsme dostali, no,” říká Babiš na nahrávce, kterou zveřejnil server iRozhlas.cz. Nahrávka podle serveru pochází z Babišovy schůzky se dvěma pražskými podnikateli, kteří se sešli s Babišem kvůli podpoře jejich nové politické strany. Záznam nahrál na telefon jeden z podnikatelů, píše iRozhlas.cz, jemuž autenticitu nahrávky potvrdil jeden z účastníků schůzky Filip Rajchart .

Říká ale, že Babiše nahrával jeho kolega, který je nezvěstný. „Ano, na té schůzce jsem byl, sešli jsme se dokonce dvakrát. Záznam z ní existuje,” řekl serveru Rajchart.

Na nahrávku narazili redaktoři serveru iRozhlas při pátrání po původu twitterového účtu Julius Šuman, na němž se v první polovině letošního roku objevily audinahrávky rozhovorů Babiše s dnes už bývalým novinářem MF Dnes Markem Přibilem. Pátrání novináře Kroupy prý zatím vedlo ke zdroji v Olomouci, jehož identitu redaktoři tají.

ODS: Peníze od Babiše jsme neobdrželi

Novináři stanice Radiožurnál prohledali výroční zprávy ODS za poslední roky, záznam o oficiálním daru od Babiše či jeho firem však nenašli. Podobnou prověrku následně udělalo i vedení ODS. „My jsme v účetnictví ODS žádnou takovou finanční transakci od Andreje Babiše nebo jeho firem nedohledali,” uvedl místropředseda ODS Martin Kupka.

„Jsem přesvědčený, že ze současného vedení ODS nemá s Andrejem Babišem nikdo nic společného. Pokud Andrej Babiš něco takového říká, tak se tím fakticky sám přiznává k jakési nelegální činnosti, že byl součástí Palerma a vypovídá to ze všeho nejvíc o něm samotném, přestože se snaží vždy vinu shazovat na všechny kolem,” dodal pro server Kupka.