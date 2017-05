Babiš se televizní debaty nezúčastní. Bylo by to šest proti jednomu, napsal

„Rozhodl jsem se, že dnes nedorazím do Otázek Václava Moravce. Uvědomil jsem si, jak to tam bude vypadat. Pět lídrů parlamentních stran a pan Moravec? To je šest proti Babišovi,” napsal Babiš na svém facebooku.

Ve svém příspěvku se zároveň vyjádřil k uniklým nahrávkám, které se rozhodl po několika dnech poslechnout. „Pomohl jsem jim. Udělal jsem chybu. Konečně jsem si ty nahrávky poslechl, a i když jsem přesvědčený, že jsem nikoho neúkoloval, přiznávám, neměl jsem se s tím novinářem vůbec scházet. Byla to předem zorganizovaná provokace. Podělal jsem to,” přiznal Babiš.

Boj proti tzv. tradičním politikům však nevzdává: „Nenechám se zastrašit, nenechám se vyhnat, ani mi to neznechutí. Jo, pracujou na tom. Politici, média, kmotři, co dřív dlouhé roky tahali za nitky zezadu. A i když mě teď premiér popravil, já ten boj nevzdám a budu s těmi korupčníkům bojovat dál.”