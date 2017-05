Babiš selhal, když lhal o neovlivňování obsahu. Redaktoři apelují na vedení Mafry

Prohlášení novinářů MF DNES a iDNES.cz My, níže podepsaní, považujeme za nutné vyjádřit se k audionahrávkám nyní již bývalého komentátora MF DNES Marka Přibila pořízeným na schůzkách s ministrem financí a faktickým vlastníkem vydavatelství Mafra Andrejem Babišem. Razantně se distancujeme od chování našeho kolegy, protože je neprofesionální a nemorální. Odmítáme, aby měl Andrej Babiš jakoukoliv možnost skrytě ovlivňovat nebo manipulovat obsah našich článků. Považujeme za nepřípustné, aby se jakýkoliv novinář scházel s politikem a nabízel mu kompromitující materiály. Stejně nepřípustná je podle nás pomoc média jakémukoliv politikovi v jeho činnosti. A těmito zásadami se bezvýhradně řídíme. Selhal také Andrej Babiš, který opakovaně prohlásil, že se nebude snažit využít svého vlastnictví k ovlivnění obsahu titulů společnosti Mafra. Z nahrávek vyplývá, že v tomto bodě lhal. Jako redaktoři a editoři redakcí MF DNES a iDNES.cz čestně prohlašujeme, že jsme vždy pracovali a pracujeme v souladu s novinářskou ctí a etickým kodexem, k jehož znění jsme se zavázali. Velká část obou redakcí je tvořena lidmi, kteří v nich působili ještě před majetkovým vstupem Andreje Babiše. Vždy jsme považovali žurnalistiku za svoje poslání. Navzdory kritice veřejnosti a kolegů z branže čestně prohlašujeme, že jsme články nikdy nepsali na zakázku a k novinářské práci přistupovali s maximální možnou objektivitou. Na nahrávkách zaznívá i jméno ředitele rozvoje Františka Nachtigalla, který se měl na možném ovlivňování podílet. Apelujeme na něj, na vedení vydavatelství, šéfredakci i majitele Andreje Babiše, aby všemi silami zabránili opakování podobné situace a vyloučili jakýkoliv politický vliv na naši práci a obsah novin a zpravodajského webu. Poznámka k nahrávce:

Marek Přibil nastoupil do MF DNES do domácí redakce v roce 2015, ale postupem doby byl z reportérského týmu převelen do rubriky Názory, která se nevěnuje zpravodajství. V roce 2017 nenapsal na zpravodajské stránky MF DNES ani jeden text. Neměl tedy vliv nejen na plánování a rozhodování o tom, jaké články a v jaké podobě v novinách vyjdou, ale ani prostor na vlastní zpravodajské texty.

Redakce MF DNES a iDNES.CZ má mnoho pojistek a kontrolních mechanismů sloužících k tomu, aby se do textů nedostávaly neověřené či zmanipulované informace ani PR texty sloužící zájmům třetích stran. Než vůbec redaktor začne text psát, konzultuje téma s vedoucím své rubriky, načež je podrobeno pozornosti na kolektivní poradě celé redakce. Samotný text pak prochází úpravou editora a kontrolou vedoucího vydání a šéfredakce.

Je tak vyloučené, aby jeden člen redakce měl na podobu novin zlomek vlivu, který Marek Přibil prezentuje před Andrejem Babišem. Takový vliv nemají nakonec ani nejvýše postavení členové v redakční hierarchii, neboť ani oni by s ohledem na kolektivní práci na vzniku článků nemohli bez povšimnutí ostatních členů redakce manipulovat s jejich obsahem, i kdyby jakkoli chtěli. PODPISY: Celostátní redakce domácího zpravodajství MF DNES

Pavel Švec, Petr Suchomel, Adéla Paclíková, Vojtěch Srnka, Artur Janoušek, Václav Janouš, Ondřej Leinert, Lukáš Valášek, Jakub Pokorný, Radka Hrdinová, Ivana Karásková, Iva Bezděková, Kamil Struha, Vojtěch Janda Ekonomická redakce MF DNES

Zuzana Kubátová, Jan Sůra, Martin Petříček, Aleš Černý, Veronika Němcová, Tomáš Pohanka, Michal Strnad, Jitka Vlková Redakce iDNES.cz

Naděžda Petrová, Jan Jiřička, Zuzana Fojčíková, Jan Vaca, Oldřich Mánert, Jakub Kotalík, Jan Havlíček, Michaela Černá, Jan Nevyhoštěný, Michal Hron, Pavla Kubištová, Pavel Kočička, Aleš Horáček, Václav Ferebauer, Adam Němec, Jan Hammer, Sabina Netrvalová, Čeněk Třeček, Jan Matura, Marek Dvořáček, Petr Pravda, Šárka Pálková, Filip Horáček, Tomáš Cetkovský, Vladimír Vokál, Zdeněk Rejšek, Matyáš Kaiser, Jiří Čihák, Denisa Dvořáková, Karolína Salvetto, Lucie Heizlová, Jaroslav Beránek, Tomáš Ventura, Jana Fikotová, Ivo Helikar, Zahraniční redakce MF DNES

Dagmar Langová Redakce magazínů a komentářů MF DNES

Jana Blažková, Jana Ciglerová, Alena Bartošová, Lenka Vichnarová, Magdalena Nová, Jolana Nováková, Jan Vávra, Roman Švidrnoch, Lucie Martínková, Dita Kučerová, Josef Repka, Alena Bartošová, Miroslav Korecký Regionální redakce MF DNES

Jan Veselý, Monika Gordíková, Ondřej Bičiště, Jiří Kratochvíl, Vladimír Vacula, Michaela Rambousková, David Štverka, Lukáš Marek, Jana Ustohalová, Petr Kubát, Robin Krutil, Jakub Štos, Dominika Hromková, Markéta Machačová, Darek Štalmach, Miroslava Strnadová, Stanislav Souček, Pavel Grossmann, Roman Šperňák, Michal Šverdík, Jan Dočkal, Ivana Solaříková, Miloslav Jančík, Ivana Lesková, Michal Poláček, Martin Vokáč,

Tomáš Gaudek, Andrea Angermannová, Alexandr Satinský, Veronika Horáková, Jana Fuksová, Vladimír Onderka, Petr Wojnar, Petra Klimková, Stanislav Kamenský, Kryštof Ženatý, Ladislav Pošmura, Tomáš Hejtmánek, Petr Záleský, Štěpánka Tůmová, Radek Latislav, Milan Zlinský, Gabriela Gregorová, Radomír Machek, Markéta Dušková, Zuzana Mendlová, Ladislav Vaindl, Josef Gabzdyl, Petr Lemberk, Michaela Bůnová, Tomáš Železník, Martina Malá, Petr Skácel, Ondřej Holubec, Radek Štěrba, Petr Fojtík, Petra Procházková, Petr Škarda, Milada Prokopová, Jiří Nýdrle, Viktor Votruba, Tomáš Lánský, Pavel Svačina, Žaneta Motlová, Halka Horká, Ivana Faryová, Martin Filip, Kateřina Havlická, Martin Bajtler, Jakub Heller, Viktor Votruba, Roman Šafhauser, Tereza Blažková, Hana Jakubcová Sportovní redakce MF DNES

Karel Knap, Ondřej Bílek, Tomáš Macek, Tomáš Zatloukal, Ondřej Trunečka, Matěj Tomíček, Tomáš Franěk, Petr Šedivý, Matěj Hejda.