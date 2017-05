Babiš táhne politiku do žumpy, říká Sobotka. Měl by rezignovat, míní opozice

Podle Přibila by informace poškodily ČSSD a ODS. Babiš se s ním domlouvá na nejvhodnějším termínu zveřejnění. K nahrávce Babiš řekl, že se stal obětí cílené provokace. ČTĚTE: Další nahrávka. Načasoval bych to před socanský sněm, říká Babiš novináři o kauze Beretta



Babiš sdělil, že se stal obětí cílené provokace nastrčeného agenta. Podle něj vypouští sestříhané nahrávky, kde je ale i tak Babiš velmi pasivní. Ministr připomněl spekulace, podle nichž měl Přibil „kontakty na kmotry“. Nevyloučil ani vliv politických oponentů. Kvůli nahrávkám již Babiš v pátek podal trestní oznámení a prohlásil, že útok na něj pochází z okolí ministra vnitra Milana Chovance (ČSSD).



Sociální demokracie jakoukoli spojitost s nahrávkami popírá. Podle premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) Babiš potápí politiku „do žumpy“. „Ohlásil to tehdy okamžitě na policii, nebo ne?“ podotkl Sobotka.

Ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD) po pondělním jmenování generálů na Pražském hradě řekl, že v nahrávce jako nejvážnější vidí možné zasahování do živých kauz. „Je nezbytné, aby policie, orgány činné v trestním řízení začaly prověřovat, jestli je to pravda. Pokud by to pravda byla, tak je to opravdu z mého pohledu velký problém,“ řekl ministr vnitra.

„Trestní oznámení měl Babiš podat, když dostal do ruky živé (policejní) spisy. Teď, když to něj prasklo, má smůlu. Už je pozdě,“ uvedl na twitteru předseda TOP 09 Miroslav Kalousek.



Podle opozičních stran by se měl Babiš omluvit za lži a odstoupit. Místopředseda ODS Martin Kupka v souvislosti s nahrávkou sdělil, že příprava zveřejnění kompromitujících informací na politické konkurenty v médiích je nepřípustná. „Andrej Babiš by po zveřejnění třetí nahrávky měl okamžitě rezignovat, zcela odejít z české politiky a omluvit se všem občanům, že jim lhal a podváděl je,“ oznámil Kupka.

Europoslanec za TOP 09 a bývalý ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil sdělil, že pokud Babiš disponoval informacemi z otevřeného policejního spisu, mohl se dopustit trestného činu. „Podezření z této poslední nahrávky by tak měl nejen vysvětlit sám Babiš, ale měla by být také důkladně vyšetřena policií,“ uvedl.