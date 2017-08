Babišovi blízcí si fiktivně převáděli akcie Čapího hnízda, tvrdí policie

PRAHA Detektivové jsou přesvědčeni, že aby zakryli vazbu na Andreje Babiše při údajném dotačním podvodu spojeném s kauzou Čapí hnízdo, prováděli jeho blízcí fiktivní převody. Vyplývá to z policejní žádosti pro Poslaneckou sněmovnu o vydání Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka.

Kolem farmy Čapí hnízdo bylo provedeno několik převodů akcií, které měly podle policie za cíl znepřehlednit vlastnickou strukturu a umožnit společnosti dosáhnout na evropskou dotaci. S odkazem na zdroje seznámené s policejní žádostí o vydání poslanců Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka (oba ANO) sněmovnou k trestnímu stíhání to uvedl Český rozhlas.



Klíčovou transakci s akciemi měl podle policie provést Martin Herodes, nynější švagr šéfa hnutí ANO Babiše.

Farma patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova Agrofertu. Poté změnila formu vlastnictví, a nebylo tak možné dohledat jejího majitele. Díky změně získala padesátimilionovou dotaci. Po několika letech dodržování dotační podmínky se vrátila pod Agrofert.

Babiš loni ve sněmovně řekl, že v době získání dotace vlastnily farmu jeho dvě dospělé děti, Adriana a Andrej a bratr jeho současné manželky Martin Herodes.

Z policejní žádosti podle Českého rozhlasu vyplývá, že původně Herodesův díl patřil Monice Babišové. Ta měla 10 akcií farmy. Herodes k tomu získal po jedné akcii od každého ze starších Babišových dětí a dohromady jich měl 12. Tím se Herodes stal většinovým akcionářem Farmy Čapí Hnízdo.

„Tento účelový převod Herodes provedl zcela vědomě, aby znepřehlednil vlastnickou strukturu společnosti Farma Čapí hnízdo. Jediným účelem těchto fiktivních převodů akcií bylo další zastření identity skutečného vlastníka a osoby s vlivem na tuto společnost, tedy Andreje Babiše,“ stojí podle Českého rozhlasu v policejní žádosti.

Dalším motivem transakcí měl být podíl na základním kapitálu společnosti. Pokud by totiž podíl Babišových nejbližších stoupl přes hranici 25 procent, z Agrofertu by se tak dle zákona stala partnerská společnost, což by znemožnilo udělení dotace.

„Jde o naprosto nepravdivé a nehorázné tvrzení policie! Žádné osoby, které jsou uváděné v médiích nepostupovaly v rozporu se zákonem!“ reagoval Babiš pro iROZHLAS.cz. Herodesovu reakci se serveru nepodařilo získat.

Předseda hnutí ANO Babiš pochybení v případě Čapího hnízda dlouhodobě odmítá. Žádost policie o své vydání označil minulý týden za snahu politického systému zlikvidovat ho. Načasování žádosti podle něj ukazuje na snahu ovlivnit volby. Policie tvrdí, že Babiš nezákonné počínání kolem Čapího hnízda řídil a koordinoval. Babiš to označil za nepravdivé a nehorázné tvrzení.

Policie podala žádost o vydání Babiše a předsedy poslaneckého klubu ANO Faltýnka minulý čtvrtek týden. Mandátový a imunitní výbor sněmovny se žádostí začne zabývat tento pátek, celá sněmovna by měla o vydání obou poslanců rozhodovat na své schůzi, která začne 5. září. Poslance ani senátora nelze podle ústavy trestně stíhat bez souhlasu komory, jejímž je členem. Podle médií policisté tvrdí, že se Babiš svým počínáním dopustil dotačního podvodu ve výši téměř 50 milionů korun a poškodil finanční zájmy Evropské unie.