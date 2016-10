Podle Baldýnského šlo tvůrcům o to, aby na půdorysu fiktivního projektu českého letu do vesmíru s ironií a nadsázkou popsali Českou republiku dneška i svět, ve kterém žijeme. „Jde o seriál inspirovaný Českou republikou, poukazuje na výjimečnost Čechů, kteří světu přinesli remosku, Jágra či kostku cukru,“ řekl Baldýnský ČTK.

Například hned v prvním dílu budou diváci sledovat přípravy kosmonautů na let do vesmíru, odehrávající se ve zchátralém objektu zrušené základní školy nedaleko Měchenic. V České kosmické agentuře centrifugu nahradil řetízkový kolotoč z majetku firmy Atrakce - Farkaš a syn, v rámci fyzické přípravy jsou kosmonauti nuceni nosit živou ovci do kopce. Celé výpravě velí kapitánka Musilová (Jana Plodková). „Jejím úkolem je připravit chlapce na to, aby let zvládli. Dvacet dva let strávila v Americe a jejím hlavním heslem je Pravda. To znamená, že nerozumí ani lži, ani humoru. Je vlastně nejčistší postavou celého seriálu. Zahrát si ji bylo pro mě občas oříšek, protože sama mám ráda černý humor a najednou jsem na něj nemohla reagovat,“ popisuje svou postavu Plodková.

Poté, co v příběhu za záhadných okolností zešílí ministr školství a mládeže, je na jeho místo jmenován zkušený politický šíbr. Zjišťuje, že rozpočet ministerstva je téměř vyčerpán utajeným projektem České nebe, jehož cílem je vyslat české kosmonauty na Měsíc. A protože finance rozkradl šéf projektu, vymýšlí, jak dostat partičku zoufalců do vesmíru, aby nemuset vrátit Evropské unii dotaci.



„Seriál Kosmo pro mě byl od počátku velká výzva. Nejen proto, že sitcom je v našich končinách žánr ne úplně probádaný, ale také proto, že jde o sitcom, který se z části odehrává ve vesmíru,“ říká o složitosti žánru režisér Jan Bártek a dodává: „Mojí úlohou bylo vymyslet, jak to všechno - startování raket, stav beztíže a podobné hračičky, v našich sitcomových podmínkách natočíme tak, aby se divák smál, ale abychom nebyli úplně k smíchu my.“



„Trochu Zelený Raoul, trochu Červený trpaslík, trochu Jistě, pane ministře, ale zcela stoprocentně Česká republika roku 2016,“ charakterizovali seriál tvůrci.

Šest premiér sitcomu se uskutečnilo v kinech v Praze, Brně, Hradci Králové, Semilech a Ostravě. Na vstupném se vybralo téměř 80.000 korun, které byly věnovány nadaci Slepice v nouzi.