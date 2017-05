Bartoš žaluje vnitro, že ho označuje za extremistu, stojí ve zprávě o extremismu

Národní demokracie protestuje proti pravidelnému uvádění ve čtvrtletních zprávách o extremismu dlouhodobě. S označením, které od ministerstva vnitra dostala, nesouhlasí, neboť prý zastává demokratické hodnoty a hlásí se k nim.

Na resort proto nejprve adresovala dopisy s žádostí o konkrétní vysvětlení, proč je považována za extremistickou organizaci. Žádného se podle předsedy Adama B. Bartoše nedočkala. A protože následnou stížnost ministerstvo zamítlo, rozhodla se Národní demokracie k podání žaloby.

„Tou jsme konečně donutili vnitro odkrýt karty, takže ony důkazy museli předložit. Samozřejmě žádné neměli, tak si je museli vymyslet. Poslali nám asi stostránkový elaborát včetně zprávy Bezpečnostní informační služby a Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu. Shromáždili asi sto citací z webových stránek Národní demokracie, které prý jejich tvrzení podporují,“ sdělil serveru Lidovky.cz Bartoš.

Ministerstvo vnitra se k žalobě nechtělo blíže vyjadřovat, jelikož ještě neproběhlo soudní řízení. To je naplánováno na polovinu června. O případu, jímž se bude zabývat pražský městský soud, ale informovalo před několika dny v nejnovější čtvrtletní zprávě o extremismu. Že by mělo jít o provokaci strany či dokonce výsměch, resort odmítá. „Cílem zpráv je informovat veřejnost o relevantních skutečnostech,“ komentovala Hana Malá z oddělení komunikace.

Podle aktuální zprávy resortu vnitra Národní demokracie v prvním čtvrtletí roku 2017 rezignovala na výraznější veřejná vystoupení, což ministerstvo vnitra přisuzuje sporům, které strana vede s různými složky státu. „Její předseda Adam B. Bartoš čelí obžalobě z údajného spáchání trestných činů s extremistickým podtextem. Strana jako taková dále vede spor s ministerstvem vnitra, kdy na tento úřad podala žalobu pro údajně neoprávněné uvádění ve zprávách o extremismu. V neposlední řadě pak byla nucena dodatečně zveřejnit některá data k finančním dárcům,“ píše se ve zprávě.



Podle Bartoše jsou ve sděleních ministerstva často faktické chyby a nepřesnosti. „V poslední zprávě, která se týkala prvního čtvrtletí 2017, ani nevěděli, co by tam k Národní demokracii uvedli, tak tam napsali, že se s nimi soudíme. Vnímám to tak, že si dali gól do vlastní branky,“ dodal předseda, který byl v únoru obžalován kvůli několika trestným činům z nenávisti.

Adam B. Bartoš na prvomájové demonstraci v roce 2016.

Případ se vztahuje na články, knížky a veřejná vystoupení, v nichž Adam B. Bartoš mimo jiné popírá holocaust, verbálně útočí na Židy či se xenofobně vymezuje vůči uprchlíkům. Státní zástupkyně Zdeňka Galková tuto kauzu označila za nejrozsáhlejší u jednoho pachatele, jakou kdy žalovala.