Basketbalista Rodman opět zamířil do Severní Koreje. Posílá ho Trump?

Bývalá basketbalová hvězda týmu Chicago Bulls Dennis Rodman opět odjel do Severní Koreje a doufá, že se setká se severokorejským lídrem Kim Čong-unem. Podle deníku Washington Post se Rodmanova cesta do Pchjongjangu odehrává v době, kdy se prezident Trump pokouší vytvořit tajný komunikační kanál se Severní Koreou.

Americká média spekulují, že Rodman možná jede do Severní Koreje s úmyslem přesvědčit diktátora Kim Čong-una, aby osvobodil čtyři vězněné Američany a v jednom případě se to už zřejmě zadařilo. Další možností je, že by se mu skrze „basketbalovou diplomacii“ mohlo podařit snížit napětí mezi USA a severokorejským režimem.

Rodman již navštívil Severní Koreu navštívil minimálně čtyřikrát. Naposledy se tomu stalo v roce 2014. Tehdy k sobě přitáhl velkou vlnu pozornosti a kritiky, když byl zachycen na videu, jak zpívá korejskému vůdci všechno nejlepší k narozeninám. Za „přátelství na celý život“ s diktátorem Severní Koreje je Rodman dlouhodobě kritizován.

Rodmanův výlet

Podle deníku the Guardian byl basketbalista spatřen v úterý na letišti v Pekingu, ale odmítal odpovídat na otázky. Podle jednoho ze zdrojů zpravodajské stanice Fox News, jede Rodman do Severní Koreje jako soukromá osoba.

Na letišti v Pekingu se pokoušelo několik novinářů získat od Rodmana informace, zda mluvil s prezidentem Trumpem. Bývalý basketbalista odpověděl, že je prezident rád za jeho návštěvu v Pchjongjangu.

„Jsem si jistý tím, že je prezident šťastný, že se tu snažím uskutečnit něco, co oba dva potřebujeme,“ uvedl pro novináře Rodman. Čeho se však snaží dosáhnout v Severní Koreji nechtěl basketbalista specifikovat více, než slovy: „Jen se snažím otevřít dveře.“ Následně dodal, že za sebe se jede do Koreje podívat, zda nemůže přinést více sportu.

„O mé misi se budeme bavit až po návratu do USA,“ dodal člen basketbalové síně slávy s tím, že doufá, že se mu podaří udělat něco „pěkně pozitivního.“

Podle několika zdrojů deníku Washington Post, kteří se zúčastní neoficiálních hovorů se Severní Koreou, se Trumpova administrativa snaží otevřít vůči severokorejskému režimu, včetně zahájení tajné komunikace s Kim Čong-unem skrze „Trumpovy společníky“ spíše než přes experty a bývalé důstojníky, kteří jsou v kontaktu s Pchjongjangem.

Dennis Rodman podporoval Trumpa již v roce 2015, když napsal na Twitter, že Donald Trump byl jeho přítelem po mnoho let. „Nepotřebujeme dalšího politika, potřebujeme byznysmena, jako je pan Trump. Trump 2016,“ tweetovala basketbalová hvězda.

Rodman se objevil v televizní show “Celebrity Apprentice” Donalda Trumpa v letech 2009 a 2013. V roce 2013 Trump „vyrazil“ Rodmana za to, že špatně napsal jméno jeho ženy Melanie.

Hráč basketbalu, který soutěžil za tým Chicago Bulls po boku Michaela Jordana a po určitou dobu chodil s Madonnou, či modelkou a herečkou Carmen Elektrou, v roce 2014 vzal do Severní Koreje tým vysloužilých basketbalových hvězd NBA, aby hráli proti týmu Severokorejců. Celá „basketbalová diplomacie“ se stala propadákem, když od basketbalistů začali odcházet sponzoři.