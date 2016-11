Bataclan nepustil na slavnostní otevření členy Eagles of Death Metal. Kvůli komentáři zpěváka

Rozhodnutí vedení klubu Bataclan bylo motivováno spekulacemi, které rozšiřoval zpěvák americké skupiny čtyři měsíce po útoku. Jesse Hughes totiž v březnu letošního roku prohlásil v jednom z rozhovorů, že útok byl podporován zevnitř Bataclanu. Zároveň v jiném rozhovoru prohlásil, že také viděl muslimy slavit na ulici po útoku.

Wow. Eagles of Death Metal singer Jesse Hughes denied entry to Bataclan's reopening show for his claim Muslim staff were involved in attack