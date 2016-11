„V čase velkých otázek, je třeba dávat velké odpovědi, v čase ztráty orientace, dávat orientaci,“ řekl v sobotu asi 900 delegátům bavorský poslanec Markus Blume, který byl za nový program zodpovědný. „Řád je to, co lidé ve světě bez řádu očekávají,“ poznamenal k novému 42stránkovému programu strany, který obsahuje také požadavek na referenda na spolkové úrovni.



CSU se v dokumentu hlásí k hodnotám svobody, spravedlnosti a bezpečnosti i křesťanskému obrazu člověka. Jasně se staví také za prosazování takzvané vedoucí kultury a proti vzniku paralelní společnosti „Nesmí existovat paralelní společnost, může existovat jen jedna společnost,“ konstatoval Blume.

Napadené hodnoty

Už v pátek strana schválila usnesení, jímž se vymezila vůči politickému islámu, který podle ní přinesl v posledních desetiletích tolik násilí, ničení a destabilizace jako žádné jiné ideologické hnutí. Bavorská strana proti němu chce bojovat na všech úrovních. „Nesmíme váhat, když jsou napadeny naše hodnoty,“ prohlásil Blume, podle něhož musí Německo ve velkých konfliktech současnosti stát na správné straně, tedy na straně Západu a Severoatlantické aliance (NATO). K tomu je podle něj potřeba i silný stát.



Předseda CSU a bavorský premiér Horst Seehofer v sobotu přijetí nového programu, který je sedmým v dějinách strany, přivítal jako milník. Projev o výzvách budoucnosti, který měl přednést, nakonec odřekl, s tím, že už v pátek hovořil dost dlouho. V pátek Seehofer varoval mimo jiné před možností vzniku levicové koalice na spolkové úrovni.

Dvoudenní setkání bavorských straníků do značné míry zastínila neúčast Angely Merkelové, která na sjezd nebyla kvůli rozdílným názorům na uprchlickou politiku pozvána poprvé od roku 2000, kdy stojí v čele sesterské Křesťanskodemokratické unie (CDU).



O tom, jestli kancléřka do Mnichova přijede, nebo ne, se v Německu diskutovalo několik měsíců. Nakonec se Merkelová a Seehofer dohodli, že bude lepší, když zůstane v Berlíně. Za rozhodnutím dvojice politiků stály především obavy z toho, jakého přijetí by se Merkelové od členů CSU kritických vůči její migrační politice dostalo. Pískot nebo jiné odmítavé projevy, které nešlo vyloučit, by totiž zrovna nepomohly snaze o nalezení společné řeči, o něž vedení obou stran v posledních týdnech usiluje, mimo jiné i s ohledem na volby v příštím roce.

I když už se obě politická uskupení v řadě aspektů migrační politiky shodnou, nepodařilo se jim dosud sladit postoj v otázce horní hranice pro přijímání uprchlíků. CSU požaduje limit 200 tisíc běženců ročně; CDU to odmítá i s odkazem na to, že něco takového stejně německá ústava nedovoluje.