Bazén v Thermalu získal naději. Zachránit ho má zbytková voda z karlovarských pramenů

KARLOVY VARY/PRAHA Do venkovního bazénu karlovarského hotelu Thermal by se opět mohla vrátit voda a s ní i návštěvníci. Město společně s ministerstvem zdravotnictví přišlo s myšlenkou, že by se hotelový symbol proměnil v léčivý relaxační bazén s termální vodou. Lidem by se tak naskytla příležitost koupat se ve vřídelní vodě, již mohou běžně konzumovat na místní kolonádě.

Kraj a vlastník objektu, ministerstvo financí, jsou takové variantě nakloněni.



Kvůli špatnému stavu je bazén od počátku loňského roku uzavřený a pozvolna chátrá. Ministerstvo financí, které státní hotel spravuje, se jej před dvěma lety pokoušelo prodat. Přihlásil se jediný zájemce, nakonec byl prodej po protestech veřejnosti zrušen. Koupit objekt odmítlo i město Karlovy Vary, pro nějž by jeho rekonstrukce dle slov primátora Petra Kulhánka představovala neúnosnou finanční zátěž.

Nelichotivý osud přesto není magistrátu lhostejný. Myšlenka přeměny stavby na bazén s vřídelní vodou vyplynula právě z nedávného jednání vedení města a Českého inspektorátu lázní a zřídel spadajícího pod ministerstvo zdravotnictví.



Bazén na skále Plavecký bazén je postavený na skále nad hlavní budovou hotelu. Je 50 metrů dlouhý a 16 metrů široký. Teplota vody dosahovala 26 až 28° Celsia. Bazénový komplex doplňovalo fitness centrum, sauna a solárium.

„Naše vřídelní voda má vždy zbytkovou kapacitu. Zhruba jde o deset vteřinových litrů, které bez užitku vytékají do řeky Teplé. Veřejně dostupné lázeňské koupaliště s vřídelní vodou v Karlových Varech není a vím, že by bylo ze strany návštěvníků i obyvatel kvitováno,“ přiblížil primátor Kulhánek záměr s tím, že návrh považuje za uskutečnitelný.

Místo kachlíků nerezová vana

I z toho důvodu jej již zástupci města a resortu zdravotnictví prezentovali na jednání s vedením hotelu Thermal a Karlovarského kraje. Obě strany takové řešení chválí. „Shodli jsme se, že touto cestou bychom chtěli jít. Chtěli bychom z toho udělat otevřený bazén s čistě lázeňskou vodou jako jsou k vidění třeba v Maďarsku, který by byl zároveň pro naše klienty i ostatní,“ popsal serveru Lidovky.cz Adam Vojtěch, člen představenstva hotelu Thermal zastupující ministerstvo financí.

„Kraj tento záměr velmi vítá, stav bazénu je nyní neutěšený. Je hřích, že se tato odpadní voda několik let nevyužívá. Proto mi ten nápad přijde velmi smysluplný,“ nechala se slyšet hejtmanka Jana Vildumetzová.

Bazén by se přizpůsobil tomu, aby jeho provoz nebyl finančně náročný jako v minulosti. Hotel na něm nechce prodělávat. Oproti tomu stávajícímu by nesloužil k plavání, nýbrž pouze k relaxaci. Byl by podstatně menší a jeho hloubka by se sjednotila, přičemž by nedosahovala čtyř a půl metru jako tomu je nyní. Kachlíkové obložení by pravděpodobně vystřídala nerezová vana.

Bazén hotelu Thermal v minulosti.

Termální voda by se navíc nemusela ohřívat. Dost pravděpodobně by se pro potřeby relaxačního bazénu musela naopak ochlazovat na plánovaných 30° Celsia. Zbytkové teplo by zároveň mohlo hotelu přinést energetickou úsporu.



„Nyní děláme technickou studii. Vše se musí propočítat. Je to ale myšlenka, pro niž jsme se rozhodli a jdeme za ní,“ uvedl Vojtěch. Podle prvotních odhadů by měl projekt vyjít na desítky milionu korun.

Místo bývalé kavárny interaktivní výstava

Více než rok a půl od uzavření stavba viditelně chátrá. Postupně z ní odpadávají kachlíky, v jejím okolí se rozrůstá plevel a stále častěji v ní své útočiště nalézají vandalové. Počátkem června například vzbudilo pozdvižení mezi místními velké graffiti, které pokrylo polovinu jedné stěny vypuštěného bazénu. Podle zástupců Thermalu však bylo jeho zavření nezbytné, neboť bazén nesplňoval hygienické ani bezpečnostní požadavky.

Se současným stavem bazénu je nespokojena mimo jiné i Marie Kordovská, vnučka architektů Věry a Vladimíra Machoninových, autorů stavby. Přeměně v relaxační bazén s léčivou vřídelní vodou by se nicméně nebránila. „Bazén dříve byl termální, tudíž návrat k původní myšlence by byl fajn. Termální voda tomu dodávala své kouzlo. Nicméně všechna možná zkracování a snižování hloubky by bylo třeba konzultovat s autorkou, mojí babičkou, případně ateliérem Alfa,“ okomentovala nápad pro Lidovky.cz



Nevyužitá zůstává také šestipatrová budova nacházející se nad venkovním bazénem, kde dříve fungovala kavárna. Její prostory momentálně zejí prázdnotou, což by rádi změnili designoví aktivisté ze spolku PROTEBE live.

„Chceme ten prostor oživit, protože jde o nejkrásnější vyhlídku, které Karlovy Vary mají. Komplex Thermalu je jedinečný a je škoda, že se s ním nepracuje,“ vysvětluje Tereza Bredlerová ze sdružení, které již deset let provozuje galerii SUPERMARKET wc.

V ní se svými kolegy organizuje interaktivní výstavy s tématickými dílnami a workshopy pro školy, provozují obchod či malinkou kavárnu. Nyní by své služby chtěli rozšířit. „Jednali jsme s nimi. Řekli jsme, že jsme tomu otevřeni, pokud to bude mít racio,“ uvedl člen představenstva Thermalu Adam Vojtěch.

Opožděná rekonstrukce

Rozsáhlá budova v centru lázeňského města byla vybudovaná v 70. letech v brutalistickém stylu podle návrhu manželů Věry a Vladimíra Machoninových. Po skončení letošního filmového festivalu měl hotel projít rekonstrukcí, s opravami se ovšem zatím nezačalo.

Jednak kvůli tomu, že hotel ještě nedávno usiloval o status kulturní památky, což ministerstvo kultury v květnu nakonec odmítlo. Zároveň proto, že Thermal nově spadá pod zákon o veřejných zakázkách.

„Jsme ve fázi, kdy máme vypsanou zakázku a budeme vypisovat další. Bohužel to bude trvat delší dobu, než jsme předpokládali,“ řekl Vojtěch s tím, že začátek rekonstrukce by se měl oddálit o několik měsíců.

Oprýskaná omítka bazénového komplexu.

V první fázi oprav bude vyměněna vzduchotechnika a další technologie. Následně přijdou na řadu hotelové pokoje, které dosud nebyly zrekonstruovány, evakuační výtah se schodištěm a recepce s přilehlými prostory. Přesunout by se mělo též kasino.



Ministerstvo financí na rekonstrukci karlovarského hotelu vyčlenilo 300 milionů korun, další peníze by rádo získalo ve formě úvěrů či prostřednictvím dotací v oblasti energetické úspory. „Vzhledem k tomu, že do hotelu nebylo za 40 let výrazněji zasahováno, finanční náročnost rekonstrukce bude bezesporu velká. I proto chceme využít více finančních zdrojů,“ odůvodnil Vojtěch.