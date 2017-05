Přichází týden hudby. V Praze zahrají Deep Purple, Depeche Mode a Rammstein

„Týden, který nás čeká, bude nesmírně zajímavý, protože nás hned na jeho začátku nás čeká britská skupina Deep Purple vydávající nové a velmi povedené album inFinite. Také na pódiu tahle kapela podává špičkové výkony,“ řekl hudební publicista Jaroslav Špulák.



V České republice, kde mají množství fanoušků, vystupují Deep Purple často. Také o jejich pondělní koncert je velký zájem, vstupenky jsou však ještě k dispozici na pokladnách O2 arene. Smůlu však mají početní příznivci Depeche Mode, jejichž vstoupení je vyprodané. Nevídaný zájem byl o také Rammstein. Pražský koncert naplánovaný na 28. květen byl za několik hodin vyprodán.

Pořádající agentura Live Nation přidala druhý koncert 29. května, a i na ten zbývají poslední vstupenky. Hned po zahájení předprodeje se začali překupníci na internetu nabízet lístky za mnohonásobně vyšší cenu. „Zájemci o koncert by rozhodně neměli kupovat vstupenky mimo oficiálních předprodejů Ticketportal a Ticketpro, lístky nemusí být platné,“ varoval zástupce pořádající agentury Live Nation Petr Novák.

Radost z hudební produkce však nemají příznivci fotbalového klubu Slavia, který musí kvůli vystoupení Rammstein rozhodující zápas s Brnem o titul mistra ligy 27. května odehrát na neoblíbeném stadionu na Strahově.

Jedna velká show

Jedna z nejzásadnějších rockových kapel všech dob Deep Purple v rámci turné inFinite Long Goodbye Tour představí nové album inFinite. „Kapela prokazuje, že i padesát let od svého vzniku má co říct. Deep Purple prostě na desce inFinite jedou stejně neomylně a sveřepě jako americký ledoborec, jehož fotku si vybrali na přebal,“ podotkl hudební publicista Václav Hnátek.

Vystoupení Depeche Mode bude součástí turné Global Spirit Tour, jehož program kapela oznámila spolu s aktuálním albem Spirit loni v říjnu. „Rammstein sice nepřivezou novou desku, ale jejich koncert bude především podívaná v tom nejlepším smyslu slova, protože předvedou obrovskou show,“ sdělil Špulák.

Skupina Deep Purple začínala kariéru na sklonku 60. let minulého století a největší úspěchy sklízela v 70. letech. Jejich hity Smoke On The Water či Child In Time se řadí ke klasice rockové historie. V její poslední sestavě od roku 2002 figurují zpěvák Ian Gillan, klávesista Don Airey, baskytarista Roger Glover, kytarista Steve Morse a bubeník Ian Paice, poslední ze zakládajících členů kapely. Celkem jde o již osmou sestavu v historii populárních ‚Párplů‘.

Kapela Depeche Mode vznikla v roce 1980 v britském Basildonu. V České republice se představila s hity jako je Walking in My Shoes nebo Enjoy The Silence již několikrát, naposledy v únoru 2014. Vůbec poprvé se kultovní „depešáci“ v Česku představili na pražské Letné v roce 1988.

Rammstein založili v roce 1994 hudebníci pocházející z východní části Německa. Svými kontroverzními skladbami si skupina vydobyla světovou popularitu. Název kapely připomíná město Ramstein, kde se koncem 80. let během letecké přehlídky stala tragická nehoda, při níž zahynuly desítky lidí.