Běhounek zůstane hejtmanem Vysočiny. Krajská koalice podepíše dohodu v úterý

Vítězná ČSSD bude mít v radě kraje pět mandátů, hnutí ANO dva a dvojblok ODS a koalice Starostové pro Vysočinu po jednom mandátu.



Prvním náměstkem hejtmana bude Josef Pavlík z hnutí ANO, jenž bude mít dohled nad krajským majetkem a financemi. Pavel Franěk z hnutí ANO bude mít na starosti sociální oblast. Radním zodpovědným za zdravotnictví bude sociální demokrat Vladimír Novotný. ČSSD také obsadí Janou Fialovou resort školství, Martinem Hyským zemědělství a životní prostředí a Janem Hylišem oblast dopravy. Zástupce koalice Starostové pro Vysočinu Pavel Pacal bude zodpovědný za oblast regionálního rozvoje. ODS obsadí resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Občanští demokraté k 19:30 stále o personálním obsazení pozice jednali.

Vítězem voleb v Kraji Vysočina se stala ČSSD před ANO a KDU-ČSL. Z celkových 45 mandátů v krajském zastupitelstvu jich sociální demokraté získali 11, o šest méně než v minulých volbách. Hnutí ANO má devět křesel a lidovci budou mít stejně jako po volbách v roce 2012 sedm zastupitelů. V novém zastupitelstvu bude také šest zástupců KSČM. Pět křesel má ODS, koalice Starostové pro Vysočinu čtyři a koalice SPD a SPO tři.

Několik dnů po volbách vyšlo najevo, že lídr krajské kandidátky hnutí ANO na Vysočině Josef Pavlík zatajil své členství v KSČ. Objevila se také informace o jeho možném členství v Lidových milicích. „Je to již dávno, už si na to přesně nevzpomínám. Vždyť od té doby uplynulo 30 let. Byl jsem tam jen několik měsíců,“ sdělil Pavlík regionálnímu tisku.

Při předvolební besedě s krajskými lídry při otázce na svou politickou minulost a případné členství v milicích Pavlík řekl, že je v politice úplně nový a nikdy se neangažoval. Uvedl, že až od roku 2013 je sympatizantem hnutí ANO a od února 2015 jeho členem.

Pavlík v pondělí řekl, že svým spolustraníkům předložil lustrační osvědčení a dostal jejich důvěru. „Navíc jsem požádal na Nejvyšším státním zastupitelství, kde jsem pracoval, o potvrzení, že jsem získal prověrku na stupeň ‚vyhrazené‘. Prověrka tam je, potvrzení mi pošlou,“ řekl Pavlík.