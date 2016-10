Podle Hermana prezident Miloš Zeman vyškrtl Bradyho ze seznamu vyznamenaných kvůli tomu, že se ministr minulý týden setkal s tibetským duchovním vůdcem dalajlamou.



„Situaci kolem 28. října by zklidnilo, kdyby se prezident rozhodl řád T. G. Masaryka Jiřímu Bradymu udělit. Zaslouží si ho. Sliby se mají plnit,“ napsal Bělobrádek.

Poslanci za ANO si svoji účast rozmyslí Poslanecký klub hnutí ANO v úterý bude jednat o tom, zda se jeho členové zúčastní oslavy státního svátku 28. října na Pražském hradě. Marek Hanč z mediálního úseku ANO sdělil, že klub pravděpodobně ponechá rozhodnutí o účasti na oficiálních oslavách 28. října na poslancích. Ministryně pro místní rozvoj za ANO Karla Šlechtová naopak na Hrad zamíří. "Oslav 28. 10. na Hradě se zúčastním. Je to oslava našeho státního svátku, kterého si vážím. Je to naše historie," uvedla na twitteru.

K tématu se vyjářil i Předseda Sněmovny Jan Hamáček. „Chtěl bych podpořit pana předsedu vlády, který vyzval pana prezidenta, aby situaci vyřešil tím, že udělí panu Bradymu státní vyznamenání. Do té doby, si myslím, není třeba činit nějaké další kroky,“ řekl v pondělí Hamáček.

Brady v neděli řekl, že mu Hrad 12. října oznámil udělení řádu T. G. Masaryka. V seznamu, který dostal premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) z Hradu ke kontrasignaci den po schůzce Hermana s dalajlamou, která se konala minulé úterý, však Bradyho jméno nefigurovalo.

Herman řekl, že mu Zeman pohrozil, že Bradyho ze seznamu oceněných vyškrtne, pokud se ministr s dalajlamou potká. Schůzku Hermana s tibetským duchovním vůdcem prezident kritizoval, podle něj poškodila vztahy Česka s Čínou.

Poslankyně Miroslava Němcová (ODS) dnes v tiskovém prohlášení označila důvody, které vedly k vyškrtnutí Bradyho ze seznamu vyznamenaných, za zavrženíhodné. Podle ní by se Sněmovna měla postarat o „nápravu nešťastné ostudy“. „Proto jsem vyzvala vedení Poslanecké sněmovny a všechny poslance, abychom uctili pana Jiřího Bradyho na slavnostním zasedání. Byli jsme to právě my, kteří jsme návrh na propůjčení Řádu T. G. Masaryka Jiřímu Bradymu schválili,“ uvedla Němcová.

Pokud Sněmovna setkání s Bradym neuspořádá, navrhuje Němcová, aby se s ním sešli alespoň poslanci, kteří smýšlejí podobně jako ona. „Musí vědět, že si jej rodná země váží a chová jej v úctě,“ uvedla. Předseda Sněmovny Jan Hamáček pokládá iniciativu Miroslavy Němcové za předčasnou. Pokud by však prezident odmítl politiky vyslyšet, „pak jsou otevřeny všechny možnosti včetně nějaké formy uznání ze strany Poslanecké sněmovny,“ podotkl předseda dolní komory.