Bělobrádek: Od Pilného nečekám nic dobrého, nechám se překvapit

Bělobrádek má ve vládě na starosti právě vědu a výzkum. Prací nového ministra se chce nechat překvapit, řekl ve čtvrtek novinářům při odchodu z ministerstva vnitra, kde se účastnil konference o dezinformacích. „Prohlásil, že věda je černá díra, takže nic dobrého,“ odpověděl Bělobrádek na dotaz, co očekává od nového ministra financí. „Očekávání jsou často naplněna a často nenaplněna, takže necháme se překvapit,“ dodal vicepremiér. Poslední dotaz se týkal toho, zda podle Bělobrádka skončila vládní krize. „Nejsem věštec,“ reagoval.

Již ve středu Bělobrádek uvedl, že respektuje nominaci poslance Pilného na nového ministra financí, je to podle něj právo hnutí ANO. Podle předsedy lidovců je na zodpovědnosti ANO a premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD), že nový ministr dokáže připravit návrh státního rozpočtu na příští rok, což Bělobrádek považuje za prioritu pro práci ministra do voleb. Sobotka navrhl Pilného do funkce, ze které chce nechat odvolat Andreje Babiše (ANO). O premiérových návrzích rozhodne prezident Miloš Zeman. Šéf ANO Babiš tím považuje vládní krizi za vyřešenou.

Vláda minulý týden nerozhodla o Bělobrádkově návrhu zvýšit v příštím roce státní financování vědy a výzkumu na 36,2 miliardy korun, což je zhruba o 3,5 miliardy víc než letos. Vicepremiér navrhoval i růst střednědobých výhledů do roku 2020, víc peněz by mělo jít zejména do aplikovaného výzkumu. K návrhu rozpočtu na vědu pro rok 2018 a výdajům na další roky se ministři ještě vrátí.

Financování vědy způsobilo koaliční roztržku loni na jaře, kdy zvýšení peněz prosadily v hlasování ČSSD a KDU-ČSL bez souhlasu ministra financí Babiše. Ten potom tvrdil, že ve státním rozpočtu tak budou chybět peníze například na navýšení důchodů.

Bělobrádek již dříve avizoval, že peníze navíc by v příštím roce měly posílit mimo jiné rozpočet Akademie věd a vysokých škol. V návrhu jsou i peníze pro další ministerstva, kterým se na vědu v minulých letech nedostávaly. Stát se podle vicepremiéra musí připravit na to, že po roce 2024 nebude mít ČR tolik peněz na vědu a výzkum z evropských fondů jako v současnosti.

Podle údajů Českého statistického úřadu celkové výdaje na výzkum a vývoj v posledních letech rostou, v roce 2015 dosáhly 88,7 miliardy korun. Více než polovinu do výzkumu investovaly podniky, zhruba třetina šla ze státního rozpočtu a zbývající část z peněz Evropské unie.

Návrh na jmenování Pilného je na Hradě

Návrh na jmenování poslance Ivana Pilného (ANO) ministrem financí byl ve čtvrtek doručen na Pražský hrad. Na Twitteru to oznámil premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) a vyzval prezidenta Miloše Zemana, aby ve věci konal. Podle Sobotky je současně u prezidenta také návrh, aby se ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) stal vicepremiérem. Oba mají ve funkci nahradit Andreje Babiše. Zeman by podle Sobotky měl jednat bez zbytečného odkladu a změny ve vládě vyřešit. Zeman se dnes krátce po půlnoci vrátil z návštěvy Číny, před odletem na ni uvedl, že se vládní krizí bude zabývat po svém návratu.

„Návrh na jmenování Ivana Pilného ministrem financí doručen na Hrad. Od 5. května tam leží odvolání (dosavadního ministra) Andreje Babiše (ANO). Je nezbytné, aby prezident konal dle ústavy,“ napsal Sobotka. Babišovo odvolání zdůvodnil podezřeními, že se vicepremiér vyhýbal placení daní a že ovlivňoval média, která prostřednictvím Agrofertu vlastnil. Babiš tato podezření odmítl.



Zeman dosud návrhu na Babišovo odvolání nevyhověl. Sobotka ve čtvrtek připomněl, že návrh prezident obdržel 5. května. Dodal, že Zemanovi nic nebrání, aby návrhu vyhověl. „Myslím si, že by prezident měl jednat bez zbytečného odkladu a nic nebrání prezidentovi, aby následně jmenoval nového ministra financí a nového místopředsedu vlády,“ řekl Sobotka novinářům Premiér zdůraznil, že Zeman by měl postupovat v souladu se svými ústavními povinnostmi.

„Myslím si, že je potřeba, aby rozhodl co nejdříve,“ řekl Sobotka. Dodal, že má připravený návrh kompetenční žaloby, kterou chce použít v případě, že Zeman nebude jednat „bez zbytečného odkladu“. Prezident prozatímní neodvolání Babiše zdůvodňoval tím, že čeká na souhlas hnutí ANO a také na návrh kandidáta, který Babiše v úřadu nahradí. Zemanův mluvčí Jiří Ovčáček později během návštěvy Číny uvedl, že prezidentův postoj k záležitosti zveřejní příští týden v úterý na své tiskové konferenci.