Koalice se Starosty by byla frajeřina. V Česku by se bez nás žilo hůře, míní Bělobrádek

PRAHA Rozpad koalice KDU-ČSL se Starosty nebyl zbrklým, nýbrž rozumným krokem. Případný neúspěch ve volbách a propadnutí hlasů, by bylo nezodpovědnou frajeřinou. Lidovecký předseda Pavel Bělobrádek to uvedl v předvolebním on-line rozhovoru se čtenáři serveru Lidovky.cz. V něm se mimo jiné vyjádřil k otázce eura, případné povolební spolupráci s hnutím ANO a přesvědčoval nerozhodné voliče, proč by měli věnovat svůj hlas právě KDU-ČSL.

Úspěchem v říjnových parlamentních volbách by podle Pavla Bělobrádka bylo, kdyby KDU-ČSL dosáhla lepšího výsledku než před čtyřmi lety. Tehdy proklouzla do sněmovny s 6,78 procenty hlasů, které představovaly 14 poslaneckých mandátů. Tři členové partaje posléze usedli ve vládě.

„Bez nás ve vládě by se lidem v Česku žilo hůře,“ uvedl předseda lidovců a současně vicepremiér pro vědu a výzkum v on-line chatu se čtenáři. Strana podle jeho slov prosadila spoustu dobrých věcí a zabránila mnohým nedomyšlením. V té souvislosti padl dotaz i na odkoupení vepřína v Letech státem, jenž Bělobrádek považuje za správný krok, neboť šlo prý o velký dluh vůči těm, kteří v prostorech někdejšího koncentračního tábora pro Romy zemřeli.

„Nejsme žádné rychlokvašky“

„Dokážeme prosadit svůj program, který je rozumný. Jsme strana, která zmírňuje extrémy zprava i zleva, přináší stabilitu, hledá konsenzus, kompromis, má tradiční hodnoty a moderní řešení, která zosobňuje novou generaci politiků, kteří z podnikání ani z politiky nemají staré škraloupy, ale která už ve vrcholné politice získala zkušenost, a která se spolehlivě dostane do sněmovny,“ snažil se Bělobrádek přesvědčit nerozhodné voliče. „Jsme čitelná, proevropská, prozápadní strana, žádné neuchopitelné rychlokvašky, které začínají a končí se svým vůdce,“ dodal posléze.

Právě mnozí z občanů, kteří si ještě nejsou jisti tím, komu svůj hlas ve volbách dají, litovali rozpadu společného projektu se Starosty. Zajímali se, proč obě strany i přes prvotní nepříliš optimistické volební průzkumy nebyly při řešení jeho zachování více odvážné.



„Nejednalo se o otázku statečnosti, ale zodpovědnosti a racionálního uvažování. I naše interní průzkumy ukazovaly, že není jisté, zda bychom dosáhli desetiprocentní hranice,“ vysvětlil Bělobrádek s tím, že rozhodnutí nebylo zbrklé.

Nicméně ho mrzí, že Starostové před jistotou proniknutí do sněmovny na kandidátkách lidovců dali přednost samostatné kandidatuře. „Riskovat, že hlasy propadnou a bude zde vláda jedné strany, by byla nezodpovědná frajeřina.“

Na četné dotazy, zdali by KDU-ČSL vstoupila do povolební koalice s hnutím ANO, jehož dva členy (předsedu Andreje Babiše a místopředsedu Jaroslava Faltýnka) v současnosti stíhá policie kvůli údajnému dotačnímu podvodu, přímo neodpověděl. Předem však vyloučil spolupráci s politickým subjektem, v němž by byl člověk obviněný z trestného činu, či s extremistickými a radikálními stranami.



Čunek? Máme mnoho jiných výrazných politiků

Jako politicky a ekonomicky důležité vnímá přechod z koruny na euro. Zdůraznil přitom, že lidovci mají v programu přípravu na jeho přijetí. „Je důležité, jaké bude přijetí kurzu. Jsem rád, že mohu tyto věci konzultovat se skutečným odborníkem Pavlem Kysilkou, bývalým guvernérem ČNB,“ napsal čtenářům. Jako příklad uvedl Slovensko, kde je prý vidět, že evropská měna zemi neškodí. Národním zájmem by podle jeho slov rovněž měla být myšlenka stát se součástí tvrdého jádra Evropské unie, aby Česko mohlo účinně ovlivňovat její chod a vývoj.

A nevyhnul se ani otázkám na řešení problematiky migrační krize. „Není možné, aby si do EU chodil kdo chce, jak chce a za jakým chce účelem. Je třeba mezi migranty rozlišovat na skutečné uprchlíky, legální ekonomické migranty a migranty nelegální.“ Těm, kteří mají na pomoc nárok, je podle něj nutné pomáhat, ostatní by se však měli vracet.

„Legální ekonomičtí migranti jsou běžnou součástí pracovního trhu a tuzemské společnosti,“ připomněl, že je v Česku zhruba 200 tisíc Ukrajinců a 100 tisíc Vietnamců a mnoho Čechů naopak odešlo za prací za hranice.

Šéf lidovců se vyjádřil také na adresu stranického senátora a zároveň hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka, kvůli jehož kontroverzním názorům se řada voličů od KDU-ČSL odvrací. „Jiří Čunek je výraznou tváří, protože ho vyhledávají novináři a on sám o publicitu stojí. Máme mnoho výrazných politiků a byl bych rád, kdyby si média více všímala i jich,“ napsal vicepremiér, přičemž na přímý dotaz, na kolik souzní s Čunkovými názory, neodpověděl.

„Smysl pro humor má každý jiný“

V momentě, kdy jeden z dotazujících přirovnal činnost strany v aktuálním volebním období k politické pobočce Agrofertu, si Pavel Bělobrádek našel prostor i pro jemu typické vtipkování. „Plánujeme nepřátelské převzetí ANO 2011 a získání majority v něm,“ odvětil s nadsázkou na otázku, co plánují lidovci v tomto směru po volbách.

Vrátil se rovněž ke „kauze chcíplý pes“, kde jednomu ze čtenářů zopakoval, že smrt zvířete se nazývá „úhyn“. V tomto kontextu zmínil i historku kolegy z vysoké školy, který před zkoušejícím se slovem „umřít“ neuspěl.



„Smysl pro humor má každý trochu jiný, nikdy není mým cílem kohokoli urazit, protože vím, jaké to je, když mě hulváti systematicky urážejí, ale nadsázka patří k mému vyjadřování a stylu,“ doplnil.

Všechny zodpovězené dotazy si můžete přečíst ZDE.