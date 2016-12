Na festival Benátská! přijede legenda Status Quo

„Legendární kapely jako Status Quo už hrály po celém světě, a proto si místa pro své koncerty vybírají. Starší rockery často zajímá, jestli je prostředí koncertu vizuálně atraktivní a jaké má zázemí a okolí. Jsme rádi, že je zaujal právě náš festival, jeho poloha i okolní kopce. Navíc přesně takový typ rockových matadorů naši fanoušci vyžadují. Jsme moc rádi, “ říká spolumajitel Benátské Petr Pečený, který má se zpěvákem Francisem Rossim i osobní historku. „V devadesátých letech jsem si s ním dával pivo v zákulisí Bratislavské lyry. Když jsme měli v sobě asi páté, řekl jsem mu ze srandy, že ho jednou pozvu na festival do Čech. A slib plním,“ dodává s úsměvem Pečený.

Festival Benátská!

Status Quo podle něj na Benátské zahrají fanouškům největší hity ze své více než padesátileté kariéry. Návštěvníci koncertu se tak pravděpodobně dočkají hitů jako Rockin’ All Over The World, Caroline, Down Down, Again And Again či Whatever You Want. Určitě nebude chybět jejich nejúspěšnější a v rádiích stále hraná píseň In The Army Now.



Počátky skupiny se datují do roku 1962. Kapela vydala na tři desítky alb a přes 70 singlů, z nichž se 22 umístilo v Top Ten britského žebříčku. Formace se drží osvědčeného hesla, že krása je v neměnné jednoduchosti. Skupina si vystačí se svým tříakordovým boogie, které po ní už léta chtějí její fanoušci. V České republice, kde měli zejména v 80. letech hodně fanoušků, se Status Quo poprvé představili v roce 1995 na brněnském velodromu.



Další rocková jména na Benátské zastoupí například Škwor, Alkehol, Törr, Harlej, Doga, Doctor PP nebo Walda Gang. Po několika letech se na festival vrátí i Aleš Brichta.