Další comeback do ČSSD? O návratu uvažuje i Benda, Paroubkova pravá ruka

Pětačtyřicetiletý Benda, jehož éru v sociální demokracii provázela kontroverzní pověst, poslední roky své politické kariéry spojil s národními socialisty LEV 21, ale tato strana na politické scéně paběrkuje. Do posledních krajských voleb pak šel Benda s radikální DSSS, která by o další partnerství s ním stála.

„Tato kapitola pro mě samozřejmě není uzavřená. Stejně jako Jiří Paroubek komunikuji s některými lidmi ze sociální demokracie na úrovni města, okresu i kraje. Uvidím, jak se bude situace vyvíjet dál a co přinese nejbližší budoucnost,“ sdělil serveru Lidovky.cz o svých současných kontaktech s ČSSD Petr Benda.

Paroubek potvrdil, že má na stole nabídku zhruba od desítky místních organizací ČSSD. Benda takové detaily odhalovat zatím nehodlá. „Nechci uvádět konkrétní jednání s konkrétními lidmi,“ podotkl.

Petr Benda je rodinným přítelem Paroubkových.

Aktuální ČSSD se Bendovi líbí tím, že se podle něj nebojí Andreje Babiše. „Je to jediná politická síla v zemi, která je schopná zabránit samovládě ANO,“ míní. Na druhou stranu Benda hovoří o stagnaci, v níž se ČSSD prý poslední měsíce nachází. Tvrdí, že jeho pomoc sociální demokracii by mohla mít několik podob. „Mohu ji pomoci prostou podporou ve volbách. Nebo pro ni pracovat v rámci volební kampaně nebo třeba za ni v nějakých volbách kandidovat,“ vyjmenoval.

Černé duše, diskotéky, reality za stovky milionů

Jenže Bendův případný návrat výrazně komplikuje jeho pověst. Jeho stranickou vládu provázela podezření z verbování takzvaných černých duší, což byli účelově nabíraní členové, kteří měli hájit Bendovy zájmy uvnitř strany.

Benda vlastní značné jmění. Podle svých slov vydělal první peníze na provozu dvou teplických diskoték. Poté začal podnikat v realitách s podnikatelem Jaroslavem Slaninou. V Teplicích a okolí mu patří desítky nemovitostí a pozemků. „Odhaduji, že jde o majetek v řádu stovek milionů,“ řekl Benda v roce 2009 serveru iDNES.cz.

Zatímco Slanina přiznával, že se koncem 80. let dvacátého století věnoval vekslování, Benda jakékoli takové jednání popíral. „Nikdy jsem s ničím neveksloval ani nebyl pouličním vekslákem,“ tvrdil Benda.

Bendův návrat je nemyslitelný, vzkazuje ČSSD

Před svým odchodem do LEV 21 byl Benda nejdéle sloužícím předsedou sociálních demokratů v Ústeckém kraji, stranu tam řídil od roku 2005 do ledna 2011. Jako šéf dovedl sociální demokraty k vítězství v krajských volbách 2008, po nichž se dostala do křesla hejtmanky Jana Vaňhová.



Pozice Bendy slábla po sněmovních volbách v roce 2010, kdy padl Jiří Paroubek. Benda nakonec ustoupil sílícím vnitrostranickým oponentům, svou pozici vyklidil a na podzim 2011 odešel s Paroubkem do LEV 21. Od té doby se sociální demokracie na severu Čech výrazně proměnila, tamější straníci proto o případném návratu Bendy příliš slyšet nechtějí.



„Nedovedu si představit, že by se tito lidé měli do ČSSD vrátit. O to víc je to nemyslitelné právě v Ústeckém kraji, který tolik poškodili. Jsem si jist, že podobně to vnímá většina členů v kraji. My opravdu žádnou ‚pomoc‘ ani ‚záchranu‘ od pánů Paroubka a Bendy nepotřebujeme,“ řekl serveru Lidovky.cz současný krajský předseda strany Miroslav Andrt.

Momentálně Benda zpět do ČSSD nespěchá, zatím je stále úřadujícím předsedou LEV 21. Stranu bude řídit až do jara příštího roku, kdy má partaj sněm. Tam si chce ujasnit své další směřování včetně postupu před volbami do Poslanecké sněmovny. Ať už bude ale výstup ze sněmu jakýkoliv, Benda už u toho jako hlava strany nebude. „Mohu říci, že na předsedu kandidovat nebudu. Nemyslím si, že to je nutné. Jsou tam jiní schopní, kteří budou mít více času se tomu věnovat než já,“ vysvětlil.

Spolupráce byla dobrá, další se nebráníme, hlásí Vandas

Na rozdíl od vedení severočeské ČSSD má zájem o spolupráci s Bendou předseda Dělnické strany sociální spravedlnosti (DSSS) Tomáš Vandas, jenž s LEV 21 postavil kandidátku do krajských voleb v Ústeckém kraji. Ačkoliv národní socialisté spolu s „dělníky“ do zastupitelstva nepronikli, získali jen něco přes tři procenta hlasů, Vandas si spojenectví s Bendou pochvaluje.

„Za sebe i za stranu musím říct, že spolupráce byla velmi dobrá. Předvolební kampaň byla na velmi profesionální úrovni. Pokud hovoříme v horizontu předvolební kampaně k parlamentním volbám v roce 2017, spolupráci s národními socialisty bychom se nebránili,“ uvedl pro Lidovky.cz Vandas.

Petr Benda před letošními senátními a krajskými volbami uzavřel překvapivé spojenectví s Dělnickou stranu sociální spravedlnosti Tomáše Vandase (vpravo).

O případném společném postupu DSSS a LEV 21 by chtěl mít Vandas jasno po Novém roce, sám mluvil o průběhu února. Jeho představy tak ale předchází sněmu národních socialistů, kteří se sejdou až na jaře. Sám Benda se k dalšímu spojenectví s „dělníky“ staví rezervovaně.

„V tuto chvíli to vůbec neřeším, na ničem takovém domluveni nejsme. A doteď jsem o tom žádným způsobem neuvažoval,“ poznamenal. Naopak potvrdil, že i nadále se stýká právě s Jiřím Paroubkem. „Vídáme se poměrně pravidelně, povídáme si spolu, diskutujeme a rozebíráme různé věci,“ podotkl. Sejdou se nakonec opět v ČSSD?