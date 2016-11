Obec Rešice | foto: ARCHIV RADNICE

REŠICE (Jihomoravský kraj) V řadě menších obcí se potýkají s tím, že jim lidé kvůli nudě utíkají do měst. To ale naštěstí není náš případ. Jsme sice malá obec, ale našim občanům máme co nabídnout - zejména pokud jde o společenský život.

Samozřejmostí je obecní knihovna, která pořádá během roku řadu akcí pro děti. Nedílnou součástí života obce jsou také naši dobrovolní hasiči. Ti nám pomáhají s organizací veškerých kulturních a společenských akcí. A že jich je hodně! Pořádáme například karnevaly, plesy, masopusty, dětské dny, mikulášskou nadílku, hasičské závody, stezku odvahy, posezení se seniory nebo třeba různé tematické jarmarky. Naší dominantní akcí je vždy jednou za pět let vzpomínkové setkání spojené s uctěním památky našich rodáků Adolfa Opálky a Františka Pospíšila, kteří se zúčastnili zahraničního odboje a jeden z nich i přípravy atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heidricha. Naše občany se snažíme naplňovat nejen společensky a kulturně, ale nabízíme jim i řadu rozvojových a vzdělávacích aktivit. Během celého letošního podzimu tak mohou navštěvovat cvičení pro ženy, pro děti, pro rodiče s dětmi nebo si na vlastní kůži vyzkoušet muzikoterapii. Pro zájemce jsme připravili také přednášky a workshopy na téma komunikace v rodinách, zvyšování šancí na pracovní uplatnění či zvládání problémů. Veškeré tyto kurzy, které poběží pro naše občany zdarma až do konce letošního roku, pro nás zajišťuje Oblastní poradna Třebíč, a hradíme je z dotace od Jihomoravského kraje. Dotace jsou pro nás obecně velké téma. Bez těchto prostředků bychom si řadu aktivit a služeb, které nabízíme našim občanům, nemohli dovolit. Teď třeba čekáme na dodání nového dopravního hasičského automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů, který bude hrazen z větší části z dotačních finančních prostředků. Podobné je to s opravou sakrálních staveb v naší obci. Na ty jsme zase použili dotace ze Státního zemědělského intervenčního fondu. Velmi nám pomáhá také blízká přítomnost Jaderné elektrárny Dukovany, která zaměstnává několik našich občanů a každoročně přispívá nezanedbatelnou částkou do našeho obecního rozpočtu. V loňském roce jsme tak s přispěním těchto peněz nechali postavit novou čističku odpadních vod a vybudovat obecní kanalizaci, na kterou se připojilo zhruba 90 % všech našich občanů. Zbylých asi 10 % připojíme ještě do konce letošního roku, nejdéle na jaře roku příštího. To jsou nezbytné investice, které bychom v obci museli provést tak jako tak. Bez dotací a příspěvku od ČEZ bychom ale bohužel museli omezit aktivity, které z naší obce dělají místo, kde lidé drží při sobě a na kterém jim záleží. Petra Jílková, starostka obce Rešice, nezávislá