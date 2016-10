A kombinace je to vskutku lákavá. Středomořská kuchyně jakožto garant očekávané chuti a kvality, absence lepku coby závan zdraví a lehkosti. Ani stopy po svěrací kazajce mdlých a nezáživných náhražek, které si člověk při slovním spojení „bezlepková dieta“ představí.



V hlavní roli rýže

Jak z názvu podniku i jídelního lístku vyplývá, skoro vše se tu točí kolem rýže, a to především její odrůdy carnaroli. Působí jako suverénní hráč ve všech rizotových kreacích, jichž lístek nabízí jedenáct, coby příloha doprovází hlavní chody, v podobě mouky ji najdeme v těstovinách, dezertech i chlebu, jejž si tu sami pečou a který záhy po objednání dostáváme na stůl v doprovodu mističky olivového oleje. Chléb nám přichystal příjemné překvapení: vůbec se nepodobá rýžovým chlebíčkům konzistence polystyrenu, které jsme si nezkušeně představovaly. Je vláčný, a přitom má křupavou kůrku.

Naše volba prvních chodů padla na klasickou dvojici minestrone z denní nabídky (45 Kč) a mozzarella (175 Kč). V prvním případě se jednalo o jakousi zimní variantu této polévky, v níž převládala kořenová zelenina, kterou doplňovala kompromisní cuketa. Jen místo těstovin jsme na dně talíře objevily - světe, div se - rýži.

Dojem: skvěle horké, pokrájet, poněkud mastné, od protlaku dosti červené, chutné. Druhý z předkrmů se bohužel povedl méně: celá buvolí mozzarella jen jaksi nahatě a útrpně ležela uprostřed talíře, pod ní jedno dvě rajské, pokrájené na velmi tenká kolečka, další složkou byl již jen kruh z oleje s troškou pesta. Rajčata v únoru nebývají zrovna v nejlepší kondici, ta, jež máme na talíři, sice ujdou, ale tak jako tak jim chybí říz. Dojem: nuda skrznaskrz, navíc za přemrštěnou cenu.



A přitom by stačilo sýr, i když chápeme, že se poněkud drobí, a talíř ozdobit lístky bazalky, prodávají ji pomalu v každém vietnamském obchodě či supermarketu. Navíc jako předkrm je celá koule mozzarelly nesmyslně velká.

K prvním chodům máme ostatně ještě jednu poznámku: s výjimkou mozzarelly obsahuje nabídka pouze maso či plody moře. Určitě nejsme samy, kdo na úvod před masitým hlavním chodem preferuje něco bezmasého, přitom italská kuchyně nabízí obrovskou škálu vynikajících antipasti na bázi zeleniny.

To si dáme příště

Naše zklamání však bohatě vyvážily hlavní chody. Ossobuco (425 Kč), jež kuchař připravil na rajčatech, červeném víně a kořenové zelenině, čili ne v oné „světlé“ původní variantě, ochucené bobkovým listem, skořicí a gremolatou, bylo vpravdě znamenité. Maso z telecího lýtka se přímo rozplývalo na jazyku. Vesele žluté rizoto se šafránem bylo k naší úplné spokojenosti uvařené téměř doměkka, a ne al dente, půvabu natvrdlých zrnek plovoucích v dosud nevstřebané tekutině jsme ostatně nikdy na chuť nepřišly.

Výborné bylo i konfitované kachní stehno s báječně křupavou kůžičkou (375 Kč). Po prvním soustu se sice zdálo trošičku sušší a nepříliš slané, leč parmazánové rizoto, slané tak akorát, chuť výborně dorovnalo. Celou kompozici skvěle doplnil restovaný listový špenát. Shodly jsme se na tom, že je to ideální kombinace do studeného zimního času - sytá, a přitom šetrná ke klientově zažívání.

Nadchl nás i čokoládový fondant (125 Kč), zhotovený z rýžové mouky a menšího množství vařené rýže. Díky ní bylo i do čeho kousnout, dominantní chuť však zůstala čokoládová, vhodně doplněná lehce nakyslou notou tmavočervené omáčky z lesního ovoce.

Za oběd jsme tentokrát vydaly 1330 korun, což není tak úplně málo, na druhou stranu je třeba vzít v úvahu, že restaurace se nachází v exponované turistické zóně. Všimly jsme si nicméně, že kromě cizinců, kterých se tu za dobu naší návštěvy vystřídala celá řada, má podnik evidentně i tuzemskou klientelu: od sousedního stolu se nás dvě postarší elegantní dámy vyptávaly, co že jsme to přesně jedly a jaké to bylo - aby si to mohly dát příště!

Hodnocení Jídlo: 8/10

Obsluha: 5/5 Prostředí: 3/5 Value for money: 4/5

Rekapitulace naší návštěvy vynesla na světlo milou a nenucenou obsluhu, jeden nepovedený a předražený předkrm, docela fajn polévku, dva skvělé hlavní chody, moc dobré víno z denní nabídky a objevný dezert doprovázený velmi slušnou kávou. Dalším plusem byla kohoutková voda gratis.



A přestože jsme toho zkonzumovaly poměrně značné množství, cítily jsme se po zbytek dne zcela komfortně. Takže se vnucuje otázka, zda na té bezlepkové dietě i pro neceliaky něco opravdu nebude.



Přimlouvaly bychom se snad jen za promyšlenější design interiéru navozující skutečnou atmosféru italské trattorie, kostkované ubrusy a staré reklamy a fotografie jsou o. k., některé objekty v přízemí však působí trochu jako zašlé harampádí, zatímco v suterénu zas člověk váhá, zda se náhodou neocitl na lodi nebo v tělocvičně Sokola.