Stát zbyrokratizoval i bezdomovectví

Minimalizace bezdomovectví si ovšem vyžádala léta práce, denní obhlídky mají na kontě především strážníci, hledání vhodného lepšího bydlení pak měl na starost sociální odbor, vydatně nám pomáhají sociální organizace, charity a místní Červený kříž - ta kvanta opakovaně ztracených dokladů, neschopnost vyřídit si dávky či jakkoli normálně komunikovat s úřady, nezájem řešit viditelné zdravotní obtíže, na to vše musíme jít společnými silami. Městská policie nedávno koupila vyřazenou sanitku a upravila ji pro potřeby případného transportu lidí z ulice do nemocnic nebo na záchytku tak, aby neohrožovali nejen strážníky, ale také další veřejnost. Velký dík patří Českému červenému kříži také za to, že spolu s námi lidi na ulici ošetřují, kontrolují, převazují, obstarávají zdravotní pomůcky, masti nebo léky bez předpisu. Bez nich bychom spoustu problémů nedořešili a město poskytuje spolku na tuto práci pravidelně dotace.

A teď to horší. Stát nás formou zbyrokratizovaného zákona vlastně v efektivním řešení otázky bezdomovectví paralyzuje. A nebo spoléhá na to, že jsme národ urputný a nějak si sami poradíme. Musíme. Jeden čerstvý příběh. Ze slovenské nemocnice nám poslali bezdomovce s trvalým bydlištěm v Karviné. Měl jít do domácího ošetřování, přičemž zdravý není. Pán má následky a psychické problémy. Potřebuje léky na předpis a zdravotní pomůcky. Začali jsme tedy hledat lékaře, který by pomohl, a hledali jsme bydlení. Problém jsme řešili skoro měsíc.

Zákon přikazuje, aby lékař dal potvrzení o zdravotním stavu (především nesmí být člověk přenašečem infekcí) pro umístění do jakéhokoli sociálního zařízení. Tento pán potvrzení měl, a stejně nebylo jednoduché najít mu následnou zdravotní péči. Lékaři zdravotní dobrozdání bezdomovcům z ulice dávat nechtějí, mj. proto, že tyto lidi neznají a pokud by pak cokoli „vyvedli“, mohl by mít lékař problém. Velmi častým důvodem odmítnutí ze strany lékaře je pak prostě to, že ti lidé trpí pro nás (rozumějme majoritní společnost) nepochopitelnými neduhy následkem života v nehygienických podmínkách a ze špatného jídla...a jsou velmi odpudiví. Pak tedy sháníme pět písemných odmítnutí od lékařů, abychom mohli požádat pojišťovnu, ale zase – zákon předepisuje dojezdovou vzdálenost lékaře a pojišťovna nemusí takového „mít po ruce“.

To byl vlastně jen jeden z aspektů, který našim lidem komplikuje práci, takhle bych mohl pokračovat. My na obcích tu práci ale dělat musíme. Chráníme tím totiž všechny ty, kteří žijí normálně a starají se o sebe. Stát by nám ale měl práci zjednodušit a pomoci její efektivitě.