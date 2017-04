7. května beze mě. Desítky tisíc Francouzů odmítají volit ‚mezi morem a cholerou‘

Ačkoliv se ve Francii v posledních dnech formuje tzv. republikánská fronta proti nacionalistce Marine Le Penové, velký počet podporovatelů krajně levicového Jean-Luca Mélenchona na Twitteru píše, že svůj hlas liberálovi Macronovi nedají.

„Vzpurní, ale disciplinovaní až do konce,“ píše o Mélenchonovcích pravicový deník Le Figaro. Odkazuje se na Mélenchonovo rozhodnutí nepodpořit ani jednoho z kandidátů, kteří se do druhého kola dostali.

Podle průzkumu agentury Ipsos přesto 62 procent Mélenchonových voličů hodlá podpořit Macrona a jen devět procent Le Penovou. Tedy téměř třicet procent podporovatelů levicového politika odmítá volit, nebo se nedokázalo rozhodnout. Toto číslo tak představuje téměř dva miliony voličů.

Voliči Mélenchona svou skepsi ohledně dvojice Macron-Le Penová od neděle sdílí na Twitteru pod hashtagem #SansMoiLe7Mai.

Hashtag se zrodil již neděli ve 20:30 po zveřejnění prvních odhadů výsledků prezidentské volby. V ten moment ukazovaly výsledky průzkumů sociologických agentur postup do druhého kola pro Emmanuela Macrona a Marine Le Penovou. Uživatelka pod přezdívkou Alicia Pense (Alicia Myslí - pozn. red.) napsala jako první na Twitter: „Je to jasné a čisté. Je to 7. května beze mě.“

Pro server Le Parisien mladá tvůrkyně hashtagu, která si nepřála být jmenována, uvedla, že sama byla jeho virálností zaskočena. Sdělila, že jako volička krajně levicového kandidáta Jean-Luca Mélenchona, nemá v druhém kole pro koho hlasovat.

Sice se jí nelíbí výraz „mezi morem a cholerou“, ale není schopna najít lepší přirovnání, aby vyjádřila svou nespokojenost s výsledkem volby.

Její názor sdílí desítky tisíc dalších uživatelů a neustále jejich počet narůstá. Podle serveru Le Figaro jich bylo v úterý ráno více než 85 tisíc. Společně s hashtagem se ujal i slogan „ni patrie, ni patron, ni Le Pen ni Macron“ (ani vlast, ani šéf, ani Le Penová, ani Macron - pozn. red.).

Analýza pojmů spojovaných s hastagem SansMoiLe7Mai ukázala, že nejvíce se objevovalo jméno liberálního Macrona hned po výrazu „prezidentské volby.“ Mnohokrát se u hashtagu objevilo také jméno Jean-Luca Mélenchona i jeho slogan vzpurná Francie. Nemálo zaostávala i Marine Le Penová.



Uživatelé Twitteru jsou kritičtí jak k centristicky založenému Macronovi i k Le Penové. Mladému politikovi vyčítají jeho liberální přístup k ekonomice i jeho sociální politiku, šéfce Národní fronty zase snahu zavést de facto policejní stát.

„7. května beze mě. Nevolí se mezi basou a chudobou. “



„Macron je pro mě extrémní liberál. Mezi morem a cholerou. 7. května beze mě.“



„7. května beze mě. Nedám svůj hlas prohnilému bankéři, ani fašistce.“



Mezi tisíci tweetů volajících „ani Le Penová, ani Macron“ však můžeme pod stejným hashtagem nalézt i naprosto opačný názor. Uživatelé upozorňují na nezodpovědnost, hrozbu diktatury, nebo i nedostatek občanské uvědomělosti.

„Přemýšlejte alespoň dvě minuty ku**a lidi. I když nemáte rádi Macrona, nemůžete nechat vyhrát Marine. To je směšný,“ napsala na Twitter uživatelka Lea Blrx.



„#SansMoiLe7Mai je hashtag nehlasovačů, kteří se snaží vyrovnat se svým svědomím.“