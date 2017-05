Živý spis jsem nedostal, řekl Babiš na bezpečnostní radě. Kauzou se zabývá policie

„Byli jsme informováni, že věci probíhají. Všichni tam slyšeli, že to jde tak, jak by to v právním státě mělo být, že policie se tím zabývá,“ uvedl Brabec. Babiš podle něj odmítl, že by se dostal k informacím z vyšetřování. „Pan ministr opakovaně prohlašuje, že se s žádným spisem nikdy neseznámil,“ uvedl Brabec.



O svolání rady požádali lidovci kvůli obsahu nahrávek, ale i kvůli tomu, že jejich vznik v okolí vicepremiéra a místopředsedy Bezpečnostní rady státu Babiše by mohl být bezpečnostní hrozbou. „Na různé otázky, které si tady v posledních dnech všichni klademe, nám bylo řečeno zase v obecné rovině, že ty věci se prošetřují,“ uvedl ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL). Lidovci budou podle něho spokojeni až ve chvíli, kdy vyjde pravda najevo.

Ujištění o tom, že příslušné orgány věci prošetřují, žádal před zasedáním rady premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). Uvedl, že očekává jen obecné sdělení, že se věc šetří. „Potvrdili jsme tam, že Bezpečnostní rada nemá ambici a právo být seznamována s postupem vyšetřování,“ uvedl Brabec.

Bezpečnostní rada státu se sešla kvůli okolnostem úniku nahrávek rozhovorů předsedy hnutí ANO Babiše a tehdejšího novináře jeho bývalého deníku Marka Přibila. Na anonymním twitterovém účtu pod jménem Julius Šuman se objevily postupně záznamy, na kterých mluví Babiš vulgárně mimo jiné o členech vlády včetně premiéra, řeší s Přibilem zveřejňování kompromitujících materiálů a živé policejní spisy.

Brabec i Jurečka hodnotili pondělní jednání rady jako klidné. „Neřekl bych, že to bylo nějak výjimečně vyhrocené,“ řekl Brabec. Důvodem může podle něj být i to, že řada členů nejsou politici a příliš nevyjadřují emoce. „Atmosféra byla docela poklidná, nikdo na sebe nezvyšoval hlas, oproti třeba jednání koaliční rady minulý týden, já to hodnotním konstruktivně,“ řekl Jurečka.