Bezpečnostní rada státu zřídí výbor pro kybernetickou bezpečnost

Výbor BRS pro kyberbezpečnost by měl podle Úřadu vlády fungovat jako odborné fórum, které by zabezpečovalo „mezirezortní koordinaci plánovacích a přípravných aktivit v oblasti zajišťování kybernetické bezpečnosti“. Podle rady je to důležité pro stabilitu i bezpečnost Česka.



Rada projednala také akční plán, který vznikl k auditu národní bezpečnosti dokončenému v loňském roce. Prověrky tehdy podle premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) ukázaly, že bezpečnostní systém země je nastaven dobře, ale objevily i nedostatky, které je třeba řešit. Akční plán rozpracovává doporučení vyplývající z auditu do jednotlivých úkolů a opatření.

Bezpečnostní rada měla na programu také zprávu o extremismu v Česku v loňském roce, která charakterizuje pravicovou i levicovou extremistickou scénu a popisuje jejich aktivity. Členové rady hovořili i o koncepci vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel.