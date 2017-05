Bílý dům: Rusové nás oklamali. Zveřejnili fotky z uzavřeného setkání Trumpa s Lavrovem

Samotná kancelář prezidenta Trumpa čekala se zveřejněním fotek o den déle, než ruská agentura TASS. „Oklamali nás. To je problém s Rusy, lžou,“ řekl americké stanici CNN pod slibem anonymity úředník z Bílého domu.

Rusové použili fotografie z návštěvy Trumpa na twitterovém účtu ministerstva zahraničí už ve středu. Usměvavý americký prezident si na nich podává ruku s ruským ministrem zahraničí Lavrovem.

Na dalším videu zase Lavrov ironicky vtipkuje o Comeyho vyhazovu po setkání se svým americkým protějškem Rexem Tillersonem. „James Comey byl vyhozen? To si děláte legraci!“ říká v něm.

Podle mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marie Zacharovové však nebylo dopředu řečeno, že měly být fotky drženy v utajení. „Formát setkání nenaznačoval, že by tomu tak mělo být,“ napsala na svůj twitterový účet.

‚Měl jsem říct Putinovi ne?‘

Americkým reportérům Bílý dům zakázal, aby setkání s ruským ministrem zahraničí fotografovali. Směli na něj pouze oficiální fotografové a jejich ruští kolegové. Podle kanceláře prezidenta USA je to ale běžnou praxí, pokud se jedná o schůzku s méně významným představitelem cizí vlády.

Kromě Lavrova se Trump setkal také s ruským velvyslancem ve Washingtonu Sergejem Kisljakem. Člen jeho týmu ale podle CNN odmítl, že by šlo o pochybení, přestože právě Kisljak je centrem vyšetřování FBI ohledně ruských vazeb na lidi z Trumpovy kampaně a jeho okolí. „Je směšné říkat, že by se velvyslanec nesměl setkat s prezidentem při návštěvě jeho ministra. Je to standardní,“ divil se.

Samotné setkání Trumpa s Lavrovem bylo naplánováno už nějakou dobu před rozhodnutím odvolat šéfa FBI Comeyho. Bílý dům proto odmítá nařčení, že spolu obě situace nějak souvisí. Na tom, že se s ministrem setká, se domluvil Trump se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem při nedávném telefonickém jednání. Trump to potvrdil ve čtvrtečním vysílání televize NBC.

„Zeptal se mě, jestli bych se potkal s Lavrovem. Měl jsem mu říct, že ne?“ řekl americký prezident. Připustil ale, že mu dělalo starosti, že může setkání s Kisljakem a Lavrovem den po odvolání Comeyho vypadat špatně. „Upřímně, mohl jsem počkat. Ale jaký rozdíl by v tom byl? Nedívám se na detaily, chci odvést skvělou práci pro tuto zemi,“ uzavřel věc Trump.