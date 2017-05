Vláda padla kvůli Babišovi, chci s tím pracovat v kampani, plánuje Birke z ČSSD

Lidovky.cz: Co vás napadlo jako první, když pan premiér oznámil konec vlády?

Že budu muset trošku překreslit konstrukci kampaně a do jisté míry její první nástřel. A že se musíme co nejrychleji sejít a zvolit další postup ve vedení strany. To už se stalo, sešli jsme se dnes ráno. A večer budeme pokračovat.

Lidovky.cz: Zůstaňme u té kampaně. Jak ji tedy chcete překreslit poté, co premiér oznámil demisi?

Já jsem v tom teď první hodiny. Přiznám se, že na zítřek svolávám tým. Budeme se o tom velmi intenzivně bavit, zadal jsem týmu úkoly, aby nad tím začal přemýšlet. Ale máme pořád levicová témata, levicový program a to pořád pojedeme. Musím však říci, že musíme reagovat na proud doby.

Lidovky.cz: Co to přesně znamená, kampaň tedy bude mít nový hlavní motiv?

Ne. Chci říct, že na to musíme reagovat, abychom nebyli směšní, když vyjedeme s některými tématy, která vláda v demisi už nebude schopná naplnit.

Lidovky.cz: Budete v kampani pracovat s tím, že vláda padla kvůli Andreji Babišovi?

Já jako Jan Birke jsem o tom bytostně přesvědčený a myslím, že i mí kolegové.

Lidovky.cz: Takže je to jisté?

Pro tento okamžik jsem o tom přesvědčen. Ale netvrdím, že to tam nakonec bude.

Lidovky.cz: Pokud stávající krize vyústí předčasnými volbami, nebude to pro vás problém, řekněme, logisticky? Určitě už máte nasmlouvané služby, plochy na billboardech a podobně.

Pro nás ne, my jsme v těchto věcech flexibilní. Ale podotýkám, že si nemyslím, že předčasné volby jsou na stole.

Lidovky.cz: Údajně jste měl mít někdy před dvěma týdny ostrý rozhovor s panem premiérem, v němž se hrálo o to, že přestanete být šéfem kampaně. Premiér prý s vámi nebyl spokojený. Můžete se k tomu vyjádřit?

Já komentuji úplně všechno, ale nebudu komentovat osobní rozhovory s panem předsedou. V tuto chvíli jsem pořád šéfem volební kampaně. Pokud bude mít někdo pocit, že by tím šéfem měl být někdo jiný, tak tomu nebudu překážet. Ale obsah rozhovoru s panem premiérem je záležitost nás dvou. A nebyl v žádném případě ostrý.

Lidovky.cz: Takže se tedy nehrálo o to, že jako šéf kampaně skončíte? Můžete to vyloučit?

To jsou spekulace.

Chceme dovládnout v demisi, předčasné volby v žádném případě



Lidovky.cz: Když pan premiér šel na tiskový brífink oznámit své rozhodnutí ohledně odvolání Andreje Babiše, vy jste věděl, že nakonec oznámí demisi vlády?

Byla to jedna z variant. Že zvolil tuhle, jsem si nemyslel. Já si myslel, že zvolí jinou variantu.

Lidovky.cz: Jakou?

To není v tuhle chvíli podstatné.

Lidovky.cz: Jinak jak jste sám už řekl, ve středu ráno se sešlo grémium ČSSD, tedy nejužší vedení strany. Jaká tam byla atmosféra?

Já mám rád pracovní, rušná grémia. Nemám rád, když je to líné. Byla to konstruktivní debata, každý si řekl svůj názor na celou věc. Rozhodně to nebylo v atmosféře, že by tam stříkala krev. Nebylo to vyostřené.

Lidovky.cz: Našel mezi členy grémia předseda vlády pochopení pro svůj včerejší krok, dostal podporu?

Myslím, že ano. Alespoň já jsem to tak vnímal. Nicméně my budeme pokračovat. Jednání grémia jsme totiž nedokončili, protože začínala vláda. Domluvili jsme se, že v debatách budeme pokračovat dnes večer.

Lidovky.cz: Z toho usuzuji, že grémium se ještě nedomluvilo na společném postupu ohledně dalšího vládního uspořádání. Máte o tom nějakou představu vy?

Podle mého názoru je pro nás zásadní prioritou dovládnout v demisi, to říkám jasně. V žádném případě nejít na variantu předčasných voleb. A těžko si dokážu představit variantu nového premiéra, který by musel shánět nové členy vlády. Těžko asi najdeme někoho, kdo by si šel do vlády sednout na šest měsíců. Vládu v demisi preferujeme v čele s Bohuslavem Sobotkou. Jsem přesvědčený, že vláda padla kvůli Andreji Babišovi z důvodu, že nebyl za několik měsíců schopný vysvětlit, že má bordel v penězích.

Lidovky.cz: Pokud by ale vláda včetně Andreje Babiše na resortu financí dovládla v demisi, jaký by pak středeční krok premiéra měl smysl?

To bude předmětem jednání tří koaličních partnerů, kteří si musí společně sednout a jednat. Podle mého názoru to bude probíhat v nejbližších hodinách. Pořád je tu koaliční smlouva, která platí, i když pan premiér dal návrh na demisi.

Lidovky.cz: Ale bude ČSSD trvat na tom, aby ve vládě v demisi nebyl Babiš, je to tak?

To je primární, ale hnutí ANO na to nebude chtít přistoupit. Od toho ale bude debata koaličních lídrů. Nicméně když jsem si poslechl nahrávku, na které mluví jako dlaždič o členech vlády, tak to není ani čtvrtá cenová skupina. On jeden den řekne o členovi vlády, že to je kašpar, který 20 let nic nedělal a že jen žvaní, a druhý den řekne do novin, že by to byl ideální premiér? Co to je? To už jsme se asi opravdu všichni zbláznili.

Lidovky.cz: Na to bych navázal otázkou, kterou v úterý otevřel právě Andrej Babiš. Podle něj by mohla koalice pokračovat ve stejném půdorysu, kdyby byl premiérem Lubomír Zaorálek. Je to reálné?

Vždyť on o tom samém člověku předtím řekl, že to je žvanil. Vůbec si tu schizofrenní situaci nedovedu představit. To jsme v blázinci?

Lidovky.cz: Takže pro ČSSD je prioritou vládní sestava v čele s Bohuslavem Sobotkou jako ministerským předsedou?

Jasně. Ale všechno záleží na tom, na čem se dohodne formát lídrů koaličních stran (dopoledne už mluvili někteří ministři o tom, že by v úvahu připadala varianta stávající koalice bez Babiše i Sobotky, pozn. red.).