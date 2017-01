Birke se stal volebním manažerem ČSSD. I přes náskok ANO chce volby vyhrát

Podle Sobotky má Birke potřebný tah na branku. Birke řekl, že i přes aktuální náskok ANO v průzkumech chce volby vyhrát.



Sobotka na tiskové konferenci po jednání předsednictva uvedl, že sociální demokracie chce ve volbách zvítězit, aby mohla dál garantovat sociální spravedlnost či dostupnost veřejných služeb. „Očekávám, že (Birke) vytvoří tým, bude koordinovat přípravu voleb a v této věci posílí komunikaci uvnitř strany,“ uvedl premiér. Chce, aby se na kampani nepodíleli jen kandidáti do Sněmovny a vedení strany, ale všichni členové.

„Začíná boj“

Birke považuje za svou velkou výhodu to, že je zvyklý mluvit srozumitelně s lidmi a lidé mu rozumějí. „Tímto okamžikem začíná pro nás devítiměsíční boj, aby na konci bylo vítězství sociální demokracie,“ řekl. Vyloučil, že by na billboardech ČSSD vsadila na selfie, jako tomu bylo před loňskými krajskými volbami. „To si neumím představit, vypadám na nich příšerně,“ vysvětlil.

Před volbami by se mělo personálně posílit i zázemí strany v Lidovém domě, řekl Sobotka. „Nemohu vyloučit konzultace se zahraničními poradci, pokládám to za užitečné,“ uvedl. Chtěl by posílit značku ČSSD a veřejnosti postupně představovat programová témata, mezi nimi i ta, která strana například nemohla prosazovat kvůli koaličním kompromisům.

Sedmačtyřicetiletý Birke byl v minulosti spojen s předsedou ČSSD a premiérem Jiřím Paroubkem, s nímž působil na ministerstvu pro místní rozvoj a později i ve Strakově akademii jako ředitel kabinetu předsedy vlády. Starostou Náchoda je od roku 2010. Zastával i funkci prezidenta Smíšené česko-čínské komory vzájemné spolupráce. Poslancem je od roku 2013.