'Bitva o květiny' v Moskvě trvá. Památník zavražděného Němcova bleskově zničili

Ruské sociální sítě i některá média ve středu zaplavily videozáběry, na kterých tým zaměstnanců Moskvy v reflexních vestách koordinovaně čistí od veškerých květin, svíček i fotografií místo, kde byl v únoru 2015 zastřelen opoziční ruský politik Boris Němcov. Autor videa je dokonce napaden jedním z jejich příznivců v civilním oblečení.

Policejní zátahy na „Němcovově mostě“ jsou běžné. Minulý pátek podle ruského serveru The Moscow Times například policisté zadrželi Andreje Marguljova, který nad improvizovaným památníkem držel stráž. Marguljov tvrdí, že jeden z policejních důstojníků byl opilý a na stanici jej zadržovali do té doby, než se úklidová četa postarala o shromážděné předměty.

Podobná věc se stala o dva týdny dříve. Dva strážce zadržela policie a městští uklízeči památník mezitím zrušili. Úsilí úklidových čet se stupňuje s blížícím se dvouletým výročím Němcovovy vraždy.

Improvizovaná snaha udržet vzpomínky na zavražděného politika se datuje až do roku 2015. Tehdy moskevská radnice odmítla vybudovat na mostě oficiální památník. Tisíce lidí zanechali kytice, svíčky i portréty zavražděného a hromadně se na místě scházeli. Záhy ale skupinka jejich odpůrců spontánní pietu zrušila.

Příznivci opozice následně vytvořili organizovanou síť, která se průběžně stará, aby na místě vraždy byly pravidelně pamětní předměty. Jejich strategie spočívala v tom, že improvizovaný památník vybudovali na 36 hodin o víkendu a pak sami zrušili a vrátili se znovu o týden později. Městské autority je však často nenechali ani to. Sisyfovskou snahu Němcovových podporovatelů a jejich střety s úklidovými pracovníky web amerického magazínu The New Yorker nazval „bitva o květiny“. Ta i po téměř dvou letech dále trvá.

Boris Němcov byl bývalý ruský vicepremiér a vyhlášený kritik Kremlu. Koncem loňského roku vyšetřovatelé označili za objednavatele a organizátora jeho vraždy bývalého důstojníka čečenského praporu Sever Ruslana Muchudinova, po kterém vyhlásili mezinárodní pátrání.