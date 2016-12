Blbosti neřeším, kalašnikov na premiéra i trojjediný Ovčáček. Vybrali jsme 10 výroků roku

Někteří politici by svými výroky za uplynulý rok naplnili celé novinové stránky. Redakce serveru Lidovky.cz se ale zaměřila na nejsilnější výroky, které ji utkvěly v paměti a které ilustrují některé významné události uplynulých dvanácti měsíců.

KALAŠNIKOV NA PREMIÉRA

V případě prezidenta Miloše Zemana byl výběr výroků, lépe řečeno bonmotů, skutečně těžký. Nakonec ale připomínáme ten, v němž se Zeman nepřímo obul do premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD).

„Chcete-li se zbavit jakéhokoli politika, prezidenta nevyjímaje, je k tomu jediná demokratická cesta - a to jsou svobodné volby, které v daném případě budou za rok.(...) A pak existuje nedemokratická cesta - a ta se jmenuje kalašnikov,“ prohlásil Zeman na mítinku v Tišnově u Brna hned zkraje nového roku. Česko je podle Sobotky nejspíš jedinou civilizovanou zemí, kde prezident vyzývá k zabití ministerského předsedy.

BONMOTY ZAPADAJÍ DO KONTEXTU ÚTOKU FAŠISTŮ

A reakce na sebe nenechaly dlouho čekat. Sobotka vzápětí ve svém tiskovém prohlášení uvedl, že Česko je nejspíš jedinou civilizovanou zemí, kde prezident vyzývá k zabití ministerského předsedy. „A zdá se mi, že ten výrok prezidenta o zastřelení předsedy vlády jako nejlepším řešení pro ty, kdo nesouhlasí s mojí politikou, zapadá do kontextu útoků White Media a fašistů, kteří organizovali demonstraci přímo před mým bytem,“ dodal s tím, že by ho nikdy nenapadlo, že v této „sestavě“ jednou najde prezidenta.

Zeman ale kritiku vzápětí mírnil upřesněním, že ve výroku dával kalašnikov do souvislosti s nedemokratickou společností. Ne tedy do kontextu demokratického Česka.

TROJJEDINÝ OVČÁČEK

Když zmiňujeme prezidenta, nemůžeme opomenout ani výroky jeho věrného spolupracovníka Jiřího Ovčáčka, který se i v letošním roce stal opět nejcitovanějším mluvčím na webu. V záplavě jeho vyjádření, které mimochodem server Lidovky.cz na podzim důkladně probíral při analýze jeho účtu na Twitteru, se také našla silná a snadno zapamatovatelná slova.

Zde je na místě připomenout výrok, který Ovčáček zejména v posledních týdnech s oblibou rád před novináři uváděl. A to: „Moje úloha je trojjediná. Nejenom že prezentuji stanoviska pana prezidenta, bráním jeho stanoviska a bráním i osobu pana prezidenta. Vím, že se to nelíbí, ale budu to dělat dál“.

MODERNÍ DOBA NENÍ PRO MĚ

U podrobné analýzy Ovčáčkova Twitteru, na němž se celou dobu jeho užívání otřel o celkem 172 lidí, institucí či skupin, ještě na chvíli zůstaneme. Statistiky se totiž staly předmětem rozhovorů v Kanceláři prezidenta republiky. Hradní kancléř pak v rozhovoru pro server Lidovky.cz Ovčáčkovo jednání hájil s tím, že jako mluvčí tlumočí názory pana prezidenta, během vysvětlování však dal zároveň jasně najevo, že sociálně sítě, zřejmě na rozdíl od Ovčáčka, jdou tak trochu mimo něj...

„Jako normální úředník se rád na něco podívám a nechci dělat unáhlené závěry. Nejsem uživatelem sociálních sítí, nemám Twitter a nemám Facebook. Pro mě tahle moderní doba prostě není.“

BLBOSTI NEŘEŠÍM

Výmluvy v tomto roce hledal také již bývalý hejtman Jihomoravského kraje a exposlanec za ČSSD Michal Hašek. Do čela svého kraje se po bolestivém výsledku v krajských volbách nedostal možná i kvůli kauze spojené s jeho neexistující mluvčí.

Jistá Lucie Proutníková, za níž se skrývala lobbistka Jana Mrencová, prý za Haška nikdy nekomunikovala. Nakonec se ukázala že právě Mrencová zastávala roli mluvčí hejtmana pod vymyšleným jménem Proutníková. Hašek s ní byl podle bývalé mluvčí hejtmanství Denisy Kapitánčikové v ustavičném kontaktu. A že se její jméno objevovalo u zpráv v monitoringu médií, který jihomoravský politik dostává pravidelně na stůl? „Já fakt takové blbosti, na rozdíl od Vás neřeším,“ řekl v rozhovoru pro server Lidovky.cz.

KDO NEPRACOVAL, ŠUP A BYL TAM

Nebylo to o Letech, to je manipulace, tvrdí Babiš. S omluvou ale problém nemá

I vicepremiér a ministr financí Andrej Babiš se v letošním roce neslavně proslavil jako autor nevydařených výroků. „Byly doby, kdy všichni Romové pracovali. To, co píšou v novinách, ti blbečci, že tábor v Letech byl koncentrák, to je lež. Byl to pracovní tábor. Kdo nepracoval, šup a byl tam.“ Tuto větu zaznamenal fotoreportér serveru Aktuálně.cz Ludvík Hradilek. Ačkoli ministr rázně odmítl, že by jeho výrok o Romech a táboru Lety popíral holokaust, schytal za něj ostrou kritiku.

KONCENTRAČNÍ TÁBOR A EET

Slova o koncentračním táboře se zapsala v tomto roce do povědomí širší veřejnosti i v jiné souvislosti. To když se bývalý ministr financí Miroslav Kalousek a Babišův politický sok obouval do elektronické evidence tržeb. „Platí, že my budeme šťastni za každého, kdo z toho koncentračního tábora unikne, ale především chceme zrušit ten koncentrační tábor.“

STRACH Z RUDÝCH TRENEK

Při vzpomínání na téměř uplynulý rok nelze nezmínit také výrok exministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga, který v létě reagoval na zpřísněná bezpečnostní opatření na Pražském hradě. V té době se tam totiž objevily bezpečnostní rámy i policisté kontrolující zavazadla všech návštěvníků.

„V životě jsem několikrát viděl, že spodky, nebo jak se dneska říká trenky, byly podělány strachem. Ale nikdy jsem ještě neviděl, že by někdo byl naopak podělán strachem ze spodků či trenek a z tohoto důvodu opevnil své sídlo. Zvláštní to doba a zvláštní to lidé dnes na Hradě,“ řekl v narážce na opevňování Hradu Schwarzenberg.

PROČ SE TO DĚJE

„Asi bych se měl cítit potěšený, že o mně Zeman pořád přemýšlí. Nejsem si ale jistý, proč se to děje.“ Tato slova pronesl americký velvyslanec Andrew Schapiro. Než totiž vyrazil Zeman na začátku července na svou dovolenou, opřel se do něj kvůli údajné korupci. „Lze vyslovit hypotézu, že i pan Schapiro je zapleten do jistého druhu korupce a jeho boj proti korupci v České republice je poněkud pokrytecký,“ řekl doslova Zeman Parlamentním listům. Tím narážel na to, že místa velvyslanců jsou, jak sám prezident uvedl, udělována jako odměna za sponzorství v kampani. Sponzorství jako takové Miloš Zeman za korupci nepovažuje, odměnu pro sponzora v podobě velvyslaneckého postu už podle jeho slov tak vnímat lze.

ČLÁNEK, JIŘÍ, ČLÁNEK JSTE NALEZL?

Na závěr a na odlehčení předchozích řádků přikládáme internetový výrok, který nemohl uniknout žádnému pozornému uživateli Twitteru. „A článek, Jiří, článek jste již nalezl?“ objevil se již více než 475 krát.Jde o automat. Za recesistickou akcí však stojí člověk, který používá přezdívku Ferdinand Peroutka.Ať píše prezidentův mluvčí o bezpečnostních opatřeních na Hradě, komentuje verdikt v kauze Ztohoven nebo se pouští do hodnocení médií, Ferdinand Peroutka, tedy ten twiitterový, bez ustání pokračuje ve svém trollingu.