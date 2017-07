Blíží se další vlna bouřek. Česko zasáhnou s přívalovým deštěm

Bouřky budou podle meteorologů intenzivnější zejména v nedělních odpoledních a večerních hodinách. Ojediněle mohou ale přijít i v noci na pondělí. Bouřková činnost bude slábnout v průběhu noci na úterý, a to nejdříve v Čechách, k ránu pak i na Moravě a ve Slezsku.



V bouřkách může spadnout 30 až 50 milimetrů srážek. Přívalový déšť může ojediněle zatopit níže položená místa, uvedli meteorologové. K bouřkám se navíc může přidat i vítr s nárazy do rychlosti 90 kilometrů v hodině. Lidé by proto měli zajistit okna, dveře, odstranit nebo upevnit volně položené předměty.

Výstraha před silnými bouřkami platí od 11:30 do nedělení půlnoci pro Karlovarský, Plzeňský, Jihočeský a Středočeský kraj. Dále pro Prahu, Vysočinu a Chomutovsko s Lounskem.

V Jihomoravském kraji hrozí silné bouřky až do pondělního rána, kdy začne platit výstraha pro východní Čechy, Liberecký kraj a většinu Ústeckého kraje. Kolem pondělního poledne by silné bouřky mohly dorazit také do Olomouckého, Moravskoslezského a Zlínského kraje.